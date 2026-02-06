Πόσο καθοριστικά είναι τα γονίδια που κληρονομούμε για την υγεία μας; Η επιστημονική έρευνα που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια δείχνει ότι τα γονίδια είναι ικανά να επηρεάσουν την υγεία μας, αλλά όχι να την καθορίσουν.

Στην εκπομπή «Ζω Καλά», στον ΣΚΑΪ, μαθαίνουμε πως ο τρόπος ζωής που θα επιλέξουμε μπορεί να αλλάξει την «ιατρική ιστορία μας» και να πάμε κόντρα στα κακά γονίδιά μας.

Καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη είναι η δημοσιογράφος Έφη Αλεβίζου, η οποία μιλάει για την κληρονομικότητα που έχει και την πρόσφατη περιπέτειά της με τον καρκίνο.

Ακόμα, μαθαίνουμε με ποιους απλούς τρόπους θα μαγειρέψουμε πιο υγιεινά, αλλά και τις λύσεις για την αποσυμφόρηση της μύτης.

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα – Η Έφη Αλεβίζου για την περιπέτεια υγείας της

Δείτε το trailer:

