Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη διευκόλυνση των δικαιούχων φαρμακευτικής περίθαλψης, επιτρέποντάς τους να παραλαμβάνουν φάρμακα υψηλού κόστους από το φαρμακείο της επιλογής τους σε καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

Κατά την πρώτη φάση υλοποίησης, περίπου 20.000 συνταγές τον μήνα προβλέπεται να διατίθενται από ιδιωτικά φαρμακεία έναντι 1.500 συνταγών μέσω της υφιστάμενης διαδικασίας.

Με σημαντική εξέλιξη στον τομέα της φαρμακευτικής περίθαλψης, υπεγράφη σήμερα η συμφωνία για την επέκταση της συλλογικής σύμβασης που προβλέπει τη διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) από τον ΕΟΠΥΥ μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων.

Την υπογραφή έθεσαν η διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ, Θεανώ Καρποδίνη, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολος Βαλτάς, και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε εφαρμογή του άρθρου 22 του Ν. 4213/2013 και της σχετικής υπουργικής απόφασης, σηματοδοτώντας ένα νέο πλαίσιο διανομής φαρμάκων για τους δικαιούχους φαρμακευτικής περίθαλψης.

Η επέκταση αυτή, μαζί με τις ήδη υφιστάμενες δράσεις (φαρμακεία ΕΟΠΥΥ και κατ' οίκον διανομή), αποσκοπεί να διευκολύνει ουσιαστικά τους ασθενείς, που πλέον θα μπορούν να λαμβάνουν συγκεκριμένες κατηγορίες ΦΥΚ από το φαρμακείο της επιλογής τους σε καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, κατά την πρώτη φάση υλοποίησης της δράσης, περίπου 20.000 συνταγές μηνιαίως θα διακινούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία — αριθμός σημαντικά αυξημένος σε σχέση με τις 1.500 συνταγές που διατίθενται σήμερα με τη μέχρι τώρα διαδικασία.

Δηλώσεις και στόχοι της νέας δράσης

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, υπενθύμισε ότι η συζήτηση για τη χορήγηση ΦΥΚ από ιδιωτικά φαρμακεία είχε ξεκινήσει ήδη από το 2013. «Το 2026, εγκαινιάζεται επιτέλους η νέα διαδικασία», σημείωσε, τονίζοντας πως από τις 16 Φεβρουαρίου οι ασθενείς θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ. Αρχικά, η δυνατότητα αφορά ασθενείς με καρκίνο ή σκλήρυνση κατά πλάκας.

«Αυτό ισοδυναμεί με περίπου 23.000 συνταγές τον μήνα που απελευθερώνονται τον Φεβρουάριο. Στόχος είναι μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 να φτάσουμε στις 66.000 συνταγές μηνιαίως. Έτσι δίνουμε οριστική λύση στις ουρές και την ταλαιπωρία στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ», δήλωσε ο υπουργός.

Διευκρίνισε επίσης ότι τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ διατηρούν τον κομβικό τους ρόλο, αλλά πλέον δίνεται μια επιπλέον δυνατότητα στους ασθενείς: «Να παραλαμβάνουν το φάρμακό τους στο φαρμακείο της επιλογής τους, αλλά και να παίρνουν τις κατάλληλες συμβουλές από τον φαρμακοποιό για την ορθή χορήγησή του».

Ο κ. Γεωργιάδης στάθηκε και στο ρόλο του φαρμακοποιού: «Ο φαρμακοποιός είναι επιστήμονας υγείας και δεν λειτουργεί απλώς ως μεταπράτης. Παρέχει εξειδικευμένη γνώση, ενώ πλέον ανοίγουμε τη συζήτηση για ακόμα μεγαλύτερα οικονομικά κίνητρα και την ταχύτερη ψηφιοποίηση των φαρμακείων. Μέχρι το 2027, στοχεύουμε στη δημιουργία ενός ισχυρού ψηφιακού δικτύου υγείας που θα ενισχύει την παροχή ιατρικών υπηρεσιών μέσω τηλεσυμβουλευτικής και τεχνητής νοημοσύνης, με παρουσία γιατρού σε όλη την επικράτεια».

Θετική ανταπόκριση από ΕΟΠΥΥ και φαρμακοποιούς

Η διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ, Θεανώ Καρποδίνη, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη νέα σύμβαση: «Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που υλοποιούμε πιλοτικά πάνω από δύο χρόνια και σήμερα, χάρη στη συνεργασία με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, ξεκινάει δυναμικά η εφαρμογή του».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΦΣ, Απόστολος Βαλτάς, υπογράμμισε ότι «η διαδικασία αυτή ξεκίνησε από το 2020 ως πιλοτικό πρόγραμμα με 1.000-1.500 συνταγές τον μήνα» και σήμερα δίνεται η δυνατότητα οι ασθενείς να εξυπηρετούνται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς μετακινήσεις και χωρίς άγχος.

Κεντρικά στοιχεία και διαδικασία διάθεσης ΦΥΚ

Συμμετοχή φαρμακείων: Στη δράση εντάσσονται όλα τα νόμιμα ιδιωτικά φαρμακεία της χώρας, αφού δηλώσουν ενδιαφέρον και πιστοποιηθούν στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ. Οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να χορηγούν ΦΥΚ εντός των εργάσιμων ημερών και ωρών.

Πεδίο εφαρμογής: Αρχικά αφορά αντικαρκινικά φάρμακα και φάρμακα για τη σκλήρυνση κατά πλάκας, όπως ορίζει το υπουργείο Υγείας. Εξαιρούνται σκευάσματα που διατίθενται αποκλειστικά από τα νοσοκομεία.

Αρχικά αφορά αντικαρκινικά φάρμακα και φάρμακα για τη σκλήρυνση κατά πλάκας, όπως ορίζει το υπουργείο Υγείας. Εξαιρούνται σκευάσματα που διατίθενται αποκλειστικά από τα νοσοκομεία. Οφέλη για τον ασθενή: Οι δικαιούχοι παραλαμβάνουν τα φάρμακα με μηδενική συμμετοχή . Ενημερώνονται ηλεκτρονικά για τη διαθεσιμότητα στα ιδιωτικά φαρμακεία και έχουν τη δυνατότητα επιλογής φαρμακείου με κάθε συνταγή.

Οι δικαιούχοι παραλαμβάνουν τα φάρμακα με μηδενική συμμετοχή. Ενημερώνονται ηλεκτρονικά για τη διαθεσιμότητα στα ιδιωτικά φαρμακεία και έχουν τη δυνατότητα επιλογής φαρμακείου με κάθε συνταγή.

Κάθε συνταγή υποβάλλεται σε ηλεκτρονικό προέλεγχο από τον ΕΟΠΥΥ (έλεγχος κανονικότητας, πάθησης, ιστορικού). Ακολούθως, τα φάρμακα αποστέλλονται στο επιλεγμένο φαρμακείο μέσω συμβεβλημένων φαρμακαποθηκών ή φαρμακευτικών εταιρειών, με μέγιστο χρόνο παράδοσης δέκα εργάσιμες ημέρες. Ο φαρμακοποιός ελέγχει την ταυτότητα του δικαιούχου, εξασφαλίζει την ακεραιότητα του σκευάσματος και τηρεί τις απαραίτητες συνθήκες φύλαξης, με δικαίωμα άρνησης παραλαβής σε περίπτωση αλλοίωσης. Αμοιβή φαρμακοποιού και εκκαθάριση: Για κάθε συνταγή ΦΥΚ που διατίθεται, προβλέπεται επιστημονική αμοιβή 20 ευρώ για τους ιδιώτες φαρμακοποιούς. Οι εκτελεσμένες συνταγές υποβάλλονται στον ΕΟΠΥΥ μαζί με το σχετικό τιμολόγιο υπηρεσιών, και η αμοιβή καταβάλλεται βάσει της συλλογικής σύμβασης του ΠΦΣ.

