«Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη: Καλεσμένες η Μαρία Φραγκάκη και η Έλενα Γαλύφα

Στη σημασία της πρόληψης και όσα αυτή περιλαμβάνει εστιάζει η εκπομπή «Ζω Καλά», το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11.30, στον ΣΚΑΪ, με καλεσμένη τη Μαρία Φραγκάκη. Την Κυριακή 5 Ιουλίου, την ίδια ώρα, στο προσκήνιο έρχονται οι διαταραχές της φωνής με καλεσμένη την Έλενα Γαλύφα, η οποία μοιράζεται το πρόβλημα που αντιμετώπισε στη φωνή της και την εμπειρία της από το χειρουργείο που απαιτήθηκε.

Δείτε το trailer του Σαββάτου:

Σάββατο 4 Ιουλίου

Τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί τόσο πολύ ο τομέας της πρόληψης που μπορούμε να εντοπίσουμε με ασφάλεια ακόμη και τις πιθανότητες να εμφανίσουμε κάποιο νόσημα στο μέλλον. Αυτό μπορεί για κάποιους να είναι αγχωτικό, ωστόσο στην πραγματικότητα είναι απλώς ο πιο σωστός τρόπος για να προλάβουμε ένα νόσημα. Οι επιστήμονες μιλούν στην εκπομπή για την πρόληψη και όσα αυτή περιλαμβάνει, ενώ η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός Μαρία Φραγκάκη μιλάει για όσα κάνει η ίδια σε προληπτικό επίπεδο, για να έχει καλή υγεία. Στις υπόλοιπες ενότητες της εκπομπής, συζητάμε για την τριχόπτωση μετά τα 40, αλλά και για τη νέα ταξιδιωτική τάση του solo travelling, δηλαδή του να ταξιδεύουμε μόνοι μας.

Δείτε το trailer της Κυριακής:

Κυριακή 5 Ιουλίου

Εκτιμάται ότι ένας στους πέντε ενήλικες θα εμφανίσει διαταραχές φωνής και στην εκπομπή «Ζω Καλά» μιλάμε για όσα πράγματα κάνουμε λάθος με τη φωνή μας, ώστε να τα διορθώσουμε. Καλεσμένη είναι η fashion expert- creative director Έλενα Γαλύφα, η οποία μιλάει για το πρόβλημα στη φωνή της που την οδήγησε στο χειρουργείο. Επίσης, στην εκπομπή, συζητάμε για τα κουνούπια αλλά και για τον θυμό στα social media.

«Ζω Καλά»

Με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30, στον ΣΚΑΪ

#ZwKala

Πηγή: skai.gr

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