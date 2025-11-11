Η εκπομπή «Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη έρχεται και αυτό το Σαββατοκύριακο στον ΣΚΑΪ και παρουσιάζει θέματα που μας αφορούν όλους: για την υγεία, την ευζωία, τη διατροφή, τις σχέσεις, την ψυχολογία μας.

Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου:

Σύμφωνα με προβλέψεις, έως το 2050 οι μισοί άνθρωποι στη γη θα είναι παχύσαρκοι. Σήμερα στη χώρα μας, ένας στους τρεις ενήλικες είναι παχύσαρκος, ενώ αυξητικές τάσεις παρουσιάζει και το ποσοστό των παιδιών με παραπάνω από το φυσιολογικό σωματικό βάρος. Με τη νόσο της παχυσαρκίας και όλους τους νεότερους τρόπους αντιμετώπισής της ασχολείται στο σημερινό επεισόδιο η εκπομπή «Ζω Καλά». Οι επιστήμονες μιλούν για τις ενδείξεις και την αποτελεσματικότητα των ενέσιμων φαρμάκων για την παχυσαρκία. Σύμφωνα με μεγάλους οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, είναι φάρμακα που ήρθαν για να μείνουν και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις ως η πρώτη επιλογή, όταν μιλάμε για μεγάλη απώλεια βάρους. Καλεσμένος του Μιχάλη Κεφαλογιάννη είναι ο μουσικός - ηθοποιός Δημήτρης Σταρόβας, ο οποίος μιλάει για τη δική του μάχη με το σωματικό βάρος και εξηγεί πως με τη βοήθεια των ενέσιμων φαρμάκων κατάφερε να διώξει από πάνω του σχεδόν «έναν ολόκληρο άνθρωπο». Επίσης, στην εκπομπή μιλάμε για τα γόνατα και πως αυτά επιβαρύνονται από το σωματικό μας βάρος αλλά και για την ξηροστομία και όσα μπορούμε να κάνουμε για να την αντιμετωπίσουμε.

Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου:

Αντιγήρανση δεν σημαίνει σταματώ τον χρόνο, αλλά διατηρώ την υγεία, τη λειτουργικότητα και την καλή μου εμφάνιση για μεγαλύτερο διάστημα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι επιστήμονες έχουν αντικαταστήσει τον όρο αντιγήρανση με τον όρο υγιής γήρανση. Στην εκπομπή «Ζω Καλά», οι ειδικοί μιλούν για τη νεότερη γνώση της επιστήμης που θα μας βοηθήσει να ζήσουμε όχι μόνο πολλά, αλλά κυρίως, ποιοτικά χρόνια ζωής. Από τα γονίδια μέχρι και τον ύπνο, τη διατροφή και την ψυχολογία μας, οι απαντήσεις της επιστήμης στο ερώτημα «πως θα ζήσω καλά» είναι συγκεκριμένες. Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης υποδέχεται στο στούντιο την ηθοποιό Ελένη Φιλίνη, η οποία αποκαλύπτει τα δικά της «μυστικά» που την βοηθούν να δείχνει και να αισθάνεται νεότερη. Στις υπόλοιπες ενότητες της εκπομπής, μιλάμε για όσα μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι ή και στο ιατρείο για την αντιγήρανση της επιδερμίδας του προσώπου αλλά και για τις βιταμίνες στις οποίες παρουσιάζουμε έλλειψη οι Έλληνες.

Δείτε το trailer του Σαββάτου:

«Ζω Καλά»

Με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30, στον ΣΚΑΪ

