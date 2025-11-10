Ίδρυση Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιούς Μακροζωίας – Μια Εθνική Επένδυση στο Μέλλον

Η υγιής μακροζωία δεν αποτελεί μια μελλοντική υπόσχεση, αλλά μια επιτακτική και πολυδιάστατη πρόκληση για τις σύγχρονες κοινωνίες.

Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.

Οι επιστημονικές πρόοδοι στη βιολογία της γήρανσης και οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, τη γενετική, τη βιοτεχνολογία και την προληπτική ιατρική ανοίγουν δρόμους για την επιβράδυνση της βιολογικής φθοράς, την πρόληψη χρόνιων παθήσεων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε κάθε ηλικία.

Σε αυτό το κομβικό σταυροδρόμι, ιδρύθηκε το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιούς Μακροζωίας, με αποστολή να καταστήσει την Ελλάδα σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο, στον τομέα της υγιούς μακροβιότητας. Το Ινστιτούτο έρχεται να ενώσει την επιστήμη με την κοινωνία — να μεταφράσει τη γνώση σε πράξη, για κάθε πολίτη.

Πρόκειται για έναν σύγχρονο, ανεξάρτητο, διεπιστημονικό φορέα στρατηγικής σκέψης και πρακτικής δράσης, που ενορχηστρώνει τις δυνάμεις της ιατρικής, των βιοεπιστημών, της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης, της καινοτομίας, της πολιτικής και της επιχειρηματικότητας. Το Ινστιτούτο λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ επιστημόνων, επαγγελματιών υγείας, φορέων χάραξης πολιτικής, επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα και διεθνώς.

Στόχος του είναι να δημιουργήσει ένα αξιόπιστο οικοσύστημα γνώσης, συνεργασίας και πιστοποιημένης ποιότητας γύρω από τη μακροζωία, να υποστηρίξει πολιτικές πρόληψης, να προωθήσει την επιστημονική καινοτομία και να ενισχύσει την παραγωγικότητα και την κοινωνική συνοχή, μέσω της προαγωγής της υγιούς γήρανσης.

Μεταξύ των βασικών σκοπών του Ινστιτούτου είναι:

• Η παραγωγή και διάδοση επιστημονικής γνώσης και τεκμηριωμένων βέλτιστων πρακτικών για την υγιή μακροζωία.

• Η διαμόρφωση πολιτικών και πιστοποιητικών προτύπων για την πρόληψη και την ποιότητα στις υπηρεσίες ευεξίας και υγείας.

• Η πρώθηση της καινοτομίας και η συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα, start-ups, επιχειρήσεις και φορείς πολιτικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

• Η εκπαίδευση επαγγελματιών και πολιτών, μέσα από εξειδικευμένα σεμινάρια, forum, πιστοποιήσεις και δημόσιες παρεμβάσεις.

• Η προαγωγή της μακροζωίας με υγεία, ως κεντρικού πυλώνα μιας βιώσιμης κοινωνίας.

Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε από διακεκριμένους επιστήμονες και ειδικούς, ενώ την Επιστημονική Επιτροπή συγκροτούν κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς ακαδημαϊκοί και ερευνητές.

Προαναγγελία:

Το 1ο Forum Υγιούς Μακροζωίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στην Αθήνα. Θα συμμετάσχουν κορυφαίοι επιστήμονες, opinion leaders, θεσμικοί εκπρόσωποι και πρωτοπόρες επιχειρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Συνέντευξη Τύπου για την επίσημη ανακοίνωση της ίδρυσης του Ινστιτούτου και της διεξαγωγής του Forum θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 13:00, στην Ανατολική Αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών, παρουσία του Προέδρου Καθηγητή Γεωργίου Π. Χρούσου και μελών του Ινστιτούτου.

Μάθετε περισσότερα στο

www.helleniclongevityinstitute.org

info@helleniclongevityinstitute.org

#ΝαΖούμεΠερισσότεροΚαιΚαλύτερα



Πηγή: skai.gr

