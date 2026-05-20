«Ζω Καλά» με Μιχάλη Κεφαλογιάννη: Καλεσμένες Ηρώ Ράντου, Βασιλική Τρουφάκου

Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 11.30, ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης υποδέχεται την Ηρώ Ράντου και βάζει στο επίκεντρο τη συνήθεια του έτοιμου φαγητού. Την Κυριακή 24 Μαΐου, την ίδια ώρα, στο στούντιο της εκπομπής «Ζω Καλά» έρχεται η Βασιλική Τρουφάκου και συζητάμε για τη διαχείριση του άγχους.

Σάββατο 23 Μαΐου

Το έτοιμο φαγητό είναι μια συνήθεια που έγινε τρόπος ζωής για πολλούς ανθρώπους. Σίγουρα ο σύγχρονος τρόπος ζωής δε βοηθά και δεν ενθαρρύνει, κυρίως τους νεότερους ανθρώπους, να παρασκευάσουν φαγητό, όμως αυτός δεν είναι λόγος το φαγητό έξω ή απ’ έξω να γίνεται καθημερινότητα.

Στην εκπομπή «Ζω Καλά», με τη βοήθεια των ειδικών, μαθαίνουμε πώς μπορούμε να περιορίσουμε -αν όχι να κόψουμε- αυτή τη συνήθεια των έτοιμων γευμάτων, καθώς σίγουρα βλάπτουν την υγεία μας.

Καλεσμένη είναι η δημοσιογράφος Ηρώ Ράντου, η οποία μιλάει για το έτοιμο φαγητό απ’ έξω και εξηγεί γιατί αποτελεί βασικό κομμάτι της καθημερινής διατροφής της.

Επίσης, στην εκπομπή μιλάμε για την κυτταρίτιδα και την αντιμετώπισή της, αλλά και για την πειθαρχία.

Κυριακή 24 Μαΐου

Η εκπομπή «Ζω Καλά» ασχολείται με το στρες και για το πόσο κακό κάνει στην καθημερινότητά μας. Αναζητά πραγματικά εφαρμόσιμους τρόπους, ώστε να ελέγξουμε το άγχος όταν αυτό γεννιέται, προκειμένου να μην το αφήσουμε να χρονίσει. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τους επιστήμονες, το κλειδί στην αντιμετώπισή του είναι να μην γίνει χρόνιο. Τότε, πλέον, είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί, διότι εγκαθίσταται με τη μορφή αγχώδους διαταραχής.

Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης υποδέχεται την ηθοποιό Βασιλική Τρουφάκου, η οποία μιλάει για το πως διαχειρίζεται το στρες που βιώνει στην καθημερινότητά της.

Ακόμη, στην εκπομπή συζητάμε για τον οφθαλμολογικό έλεγχο των παιδιών, αλλά και το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου.

