Συνάντηση με τον υπουργό Υγείας της Δημοκρατίας του Ιράκ είχε η ηγεσία του υπουργείου Υγείας της χώρας μας για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος στους τομείς της φαρμακευτικής επενδυτικής πολιτικής, του ψηφιακού μετασχηματισμού, των ιατροτεχνολογικών υπηρεσιών καθώς και δυνατότητες συνεργασίας στα προγράμματα ιατρικής εκπαίδευσης των δύο χωρών.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και οι Υφυπουργοί Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους και Δημήτρης Βαρτζόπουλος υποδέχθηκαν σήμερα, Τετάρτη 2 Απριλίου 2025, τον Υπουργό Υγείας της Δημοκρατίας του Ιράκ Prοf. Saleh Mehdi Al- Hasnawi και συνοδευτικό κλιμάκιο.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μεταξύ άλλων, τόνισε: «Καλωσόρισα σήμερα στο Υπουργείο Υγείας τον Υπουργό της Δημοκρατίας του Ιράκ Prοf. Saleh Mehdi Al- Hasnawi. Συζητήσαμε για τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς των φαρμάκων, της νοσοκομειακής φροντίδας, της ιατρικής εκπαίδευσης, των ιατρικών συσκευών και γενικά εξετάζουμε πώς οι σχέσεις των δύο χωρών μπορούν να ενισχυθούν, ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας, όπου φαίνεται ότι ο λαός του Ιράκ έχει πολλές ανάγκες και η Ελλάδα έχει πολλές δυνατότητες να προσφέρει. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό που ήρθε στην Ελλάδα με την αποστολή του. Κατά την πολυήμερη επίσκεψη του στη χώρα μας, ο Υπουργός Saleh Mehdi Al- Hasnawi πρόκειται να επισκεφτεί νοσοκομεία, εργοστάσια και θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εκπροσώπους της ιατρικής και φαρμακευτικής κοινότητας. Το Ιράκ είναι μια χώρα που τα τελευταία χρόνια κατάφερε να σταθεροποιηθεί ως μία πραγματική δημοκρατία και νομίζω ότι η Ελλάδα έχει μόνο να κερδίσει από στενότερους δεσμούς με αυτή τη χώρα».

Ο Υφυπουργός Υπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους δήλωσε: «Η σημερινή συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας του Ιράκ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της συνεργασίας μας σε κρίσιμους τομείς, όπως η φαρμακευτική πολιτική, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι ιατροτεχνολογικές υπηρεσίες. Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η διεύρυνση των συνεργειών μας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα θα συμβάλουν στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και στις δύο χώρες. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας που θα προάγει την καινοτομία και θα ενισχύσει τις επενδύσεις στον τομέα της υγείας. Η Ελλάδα έχει αναλάβει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο εθνικό σύστημα υγείας και προσβλέπουμε σε μια ουσιαστική συνεργασία που θα ωφελήσει τους πολίτες μας».

Ο Υφυπουργός Υπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος δήλωσε: «Σήμερα είχαμε τη χαρά να συναντήσουμε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας του Ιράκ με την οποία είχαμε μια εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με τις προοπτικές συνεργασίας των δύο χωρών μας στον τομέα της υγείας. Συζητήσαμε ζητήματα που αφορούν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στον χώρο της ιατρικής, καθώς και τη δημιουργία κοινών πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Στην τοποθέτηση μου αναφέρθηκα στις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει στον τομέα της ψυχικής υγείας στην χώρα μας καθώς και στις οργανωτικές αλλαγές που περιλαμβάνει ο νόμος για την Ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης. Επιπλέον, αναφέρθηκα στη νομοθετική πρωτοβουλία που ετοιμάζουμε για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που παρουσιάζονται στα άτομα που χρήζουν μακροχρόνια νοσηλευτική φροντίδα και υποστήριξη».

Ο Υπουργός Υγείας της Δημοκρατίας του Ιράκ Prοf. Saleh Mehdi Al- Hasnawi, δήλωσε:

«Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε πολύ που μας υποδεχτήκατε στο Υπουργείο Υγείας με μία εξαιρετική και γενναιόδωρη υποδοχή. Είμαστε εδώ για να ενδυναμώσουμε τη διμερή συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Υγείας του Ιράκ και του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας. Η διμερής σχέση μεταξύ των χωρών μας είναι πολύ σημαντική και για τις δύο χώρες. Και η συνεργασία μας θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω στο πολιτικό, οικονομικό και ενεργειακό πεδίο, καθώς και σε άλλους τομείς, όπως στην υγειονομική περίθαλψη και τις επιχειρήσεις υγείας. Όπως γνωρίζετε, πριν από δύο χρόνια, άλλαξε το πολιτικό καθεστώς της χώρας μας από δικτατορία σε δημοκρατία. Η μετάβαση ήταν πολύ δύσκολη και σκληρή. Αλλά τα τελευταία χρόνια υπήρξε μεγάλη αλλαγή από πλευράς ασφάλειας, οικονομίας και κοινωνικής πτυχής. Επίσης, υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη στην οικονομία και στην ενέργεια. Είμαστε εδώ για να ενδυναμώσουμε τη διμερή σχέση, όχι μόνο μεταξύ του Υπουργείου Υγείας του Ιράκ και του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Και όλες οι πόρτες είναι ανοιχτές στη χώρα μου για τον ιδιωτικό τομέα και για την Ελλάδα προκειμένου να συνεργαστούν με Ιρακινούς εταίρους».

Το «παρών» στη συνάντηση έδωσαν η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη, ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού Άρης Αγγελής, η Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Νίκη Τσούμα, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας Θεόδωρος Τρύφων, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Βασίλης Αποστολόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Γεώργιος Ζέρδιλας, o Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Ιωάννης Μπολέτης, o Πρόεδρος του Συνδέσμου Ιατρικών και Βιοτεχνολογιών προϊόντων Δημήτρης Νίκας και ο Επικεφαλής Καθηγητής Οφθαλμολογικής κλινικής του Πανεπιστημίου Κρήτης Ιωάννης Παλλήκαρης.

