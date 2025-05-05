Μπορεί η γλουτένη να περάσει μέσα από ένα φιλί; Το ερώτημα αυτό (που απασχολεί όσους πάσχουν από κοιλιοκάκη) αποφάσισε να διερευνήσει μια ομάδα επιστημόνων, που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πάσχοντες μπορούν να απολαύσουν το φιλί χωρίς ανησυχία, ακόμη και αν ο σύντροφός τους μόλις κατανάλωσε ένα σνακ που περιείχε γλουτένη.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι ασθενείς με κοιλιοκάκη μπορούν να νιώθουν ασφαλείς γνωρίζοντας ότι ο κίνδυνος επιμόλυνσης μέσω του φιλιού είναι μικρός και μπορεί να μειωθεί ιδιαίτερα αν την κατανάλωση τροφής ακολουθήσει η λήψη ενός μικρού ποτηριού με νερό.

Η μελέτη θα παρουσιαστεί στην Εβδομάδα Πεπτικών Νοσημάτων (Digestive Disease Week).

Το πείραμα

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την επίκουρη καθηγήτρια Διατροφικής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, Αν Λι, συνεργάστηκαν με δέκα ζευγάρια, στα οποία ο ένας σύντροφος είχε κοιλιοκάκη.

Σε κάθε συνεδρία, ο σύντροφος χωρίς κοιλιοκάκη έτρωγε δέκα αλμυρά κρακεράκια και στη συνέχεια το ζευγάρι φιλιόταν για δέκα δευτερόλεπτα. Στη μία συνεδρία οι σύντροφοι περίμεναν πέντε λεπτά πριν από το φιλί και στην άλλη έπιναν 120 ml νερό πριν φιληθούν.

Και στις δύο περιπτώσεις οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η μεταφορά γλουτένης, η οποία μετρήθηκε στο σάλιο του συντρόφου με κοιλιοκάκη, ήταν ελάχιστη στην πλειονότητα των συμμετεχόντων.

Αν και γλουτένη εξακολουθούσε να ανιχνεύεται στο σάλιο μετά το φιλί στην περίπτωση όπου οι συμμετέχοντες έπιναν νερό, βρέθηκε ότι η ποσότητα της γλουτένης ήταν μικρότερη από 20 μέρη ανά εκατομμύριο, το επίπεδο που θεωρείται ασφαλές και επιτρέπεται στα προϊόντα χωρίς γλουτένη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

