Τι είναι το σκουλήκι του Νέου Κόσμου

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο του «σκουληκιού του Νέου Κόσμου», ένα παράσιτο που τρώει τη σάρκα του ξενιστή.

Το κρούσμα καταγράφηκε στο Μέριλαντ και αφορούσε ασθενή που είχε επιστρέψει από ταξίδι στο Ελ Σαλβαδόρ, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του αμερικανικού υπουργείου Υγείας προς το Reuters.

Πρόκειται για παρασιτικές μύγες, των οποίων τα θηλυκά γεννούν αυγά σε πληγές ζώων. Όταν τα αυγά εκκολαφθούν, εκατοντάδες προνύμφες «σκάβουν» τον ιστό του ζώου, σκοτώνοντας τελικά τον ξενιστή εάν δεν αντιμετωπιστεί η μόλυνση.

Το σκουλήκι μπορεί να είναι καταστροφικό για τα βοοειδή και την άγρια πανίδα. Σπάνια προσβάλλει ανθρώπους, αν και μια μόλυνση, είτε σε ζώο είτε σε άνθρωπο, μπορεί να είναι θανατηφόρα.

Η θεραπεία είναι επίπονη και περιλαμβάνει την αφαίρεση εκατοντάδων προνυμφών και την ενδελεχή απολύμανση των πληγών. Ωστόσο, οι μολύνσεις είναι συνήθως ιάσιμες εάν αντιμετωπιστούν εγκαίρως.

Από το 2023, το εν λόγω σκουλήκι ταξιδεύει προς βορρά μέσω του Μεξικού, προερχόμενο από την Κεντρική Αμερική. Είναι ενδημικά παράσιτα στην Κούβα, την Αϊτή, τη Δομινικανή Δημοκρατία και σε χώρες της Νότιας Αμερικής, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ.

Το Μεξικό ανέφερε νέο κρούσμα τον Ιούλιο, περίπου 595 χιλιόμετρα νότια των συνόρων με τις ΗΠΑ, στη Βερακρούζ. Το USDA διέταξε άμεσα το κλείσιμο των σημείων εισόδου για εμπορικές συναλλαγές ζώων από το νότο, έχοντας ήδη αναστείλει τις εισαγωγές τον Νοέμβριο και τον Μάιο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνήθως εισάγουν πάνω από ένα εκατομμύριο βοοειδή από το Μεξικό κάθε χρόνο για πάχυνση σε εκτροφεία και επεξεργασία σε βόειο κρέας.

Τα συγκεκριμένα σκουλήκια είχαν εξαλειφθεί στις ΗΠΑ στη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, όταν οι Αρχές απελευθέρωσαν μεγάλους αριθμούς στείρων αρσενικών, μπλοκάροντας έτσι την παραγωγή νέων προνυμφών.

