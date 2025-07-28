Αν νομίζετε ότι γνωρίζεται καλά όλες τις συνήθειες της... τουαλέτας μπορεί και να κάνετε λάθος. Για την ακρίβεια, ίσως δεν σας έχει περάσει ποτέ από το μυαλό ότι υπάρχει σωστός και λάθος τρόπος στην ούρηση. Αν είστε από εκείνες τις περιπτώσεις που το κάνετε λάθος, τότε θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνια προβλήματα υγείας της πυέλου.

Άλλες συνήθειες που θα πρέπει να αποφεύγεται σύμφωνα με τους ειδικούς είναι η προσπάθεια να πάτε στο μπάνιο «για παν ενδεχόμενο», η πολλή αναμονή και η ούρηση στο ντους.

«Είτε αιωρείστε, είτε στέκεστε όρθιοι είτε κάθεστε - αν χρειάζεται να καταπονηθείτε για να ουρήσετε - αυτό είναι ανθυγιεινό», δήλωσε η Ekene Enemchukwu, αναπληρώτρια καθηγήτρια ουρολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Stanford και Διευθύντρια Ουρολογίας στο Κέντρο Υγείας της Πυέλου.

Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι μέθοδοι ούρησης μπορούν να αυξήσουν την επιτακτική ανάγκη για ούρηση και τα ατυχήματα, διότι μπορεί να προκαλέσουν αποδυνάμωση των μυών του πυελικού εδάφους, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα όπως ακράτεια, σεξουαλικά προβλήματα καθώς και πρόπτωση των πυελικών οργάνων.

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2024, περίπου 13 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες υποφέρουν από ακράτεια (αν και τα δεδομένα δείχνουν ότι επηρεάζονται περισσότερες γυναίκες από ό,τι άνδρες). Η ηλικία κάνει τη διαφορά: Περίπου το 50% των γυναικών στις ΗΠΑ άνω των 65 ετών που βρίσκονται μετά την εμμηνόπαυση και το 34% των ηλικιωμένων ανδρών αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα.

Οι μύες του πυελικού εδάφους «κατασκευάζονται σαν αιώρα για να στηρίζουν τη μήτρα, τις ωοθήκες, την ουροδόχο κύστη και τα έντερα», δήλωσε η Sara Reardon, θεραπεύτρια πυελικού εδάφους. «Είναι αγκυρωμένοι στο ηβικό οστό, τον ουραίο οστό και τα πλάγια, ανταποκρινόμενοι σε δραστηριότητες υψηλής πίεσης όπως το τρέξιμο και το άλμα».

Όταν κάποιος ουρεί, «οι μύες του πυελικού εδάφους πρέπει να χαλαρώσουν», είπε ο Enemchukwu.

«Δεν είναι κάτι που πρέπει να σκέφτεσαι», είπε. «Ο εγκέφαλός σου και το σώμα σου απλώς το κάνουν και κλείνουν τα πράγματα ως μέρος του φυσιολογικού κύκλου ούρησης».

Μέρα και νύχτα, «η κύστη γεμίζει με ούρα και στέλνει ένα σήμα στον εγκέφαλο για να ελέγξει, "Είναι καλή ώρα για ούρηση;"», είπε ο Enemchukwu. «Αν είναι, χαλαρώνετε το πυελικό σας έδαφος [και] η κύστη σας πιέζει τα ούρα προς τα έξω. Όταν η κύστη αισθανθεί ότι έχει τελειώσει το άδειασμα, θα σταματήσει να πιέζεται. Ο εσωτερικός σφιγκτήρας σας - ένας ακούσιος μυς - θα κλείσει και ο εξωτερικός σφιγκτήρας σας - ένας εκούσιος μυς - θα κλείσει επίσης υποσυνείδητα πίσω στην κανονική του αρχική κατάσταση».

Αλλά αν πιέζετε δυνατά για να ουρήσετε ή σταματήσετε πολύ νωρίς αντί να αφήσετε τα ούρα να βγουν, μπορεί να προκληθεί μυϊκή ένταση και να συγχέονται τα σήματα μεταξύ της ουροδόχου κύστης, του πυελικού εδάφους και του εγκεφάλου. «Όταν σφίγγουμε, είναι ένα ένστικτο επιβίωσης. Λέει στην ουροδόχο κύστη: "Δεν είναι καλή ώρα για ούρηση"», είπε η Enemchukwu. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ατελή κένωση της κύστης, κατακράτηση ούρων, διαρροή ούρων μετά την ούρηση (διαρροή ούρων αφού νομίζετε ότι έχετε τελειώσει την ούρηση) και δυσλειτουργία του πυελικού εδάφους, είπε. Αν το κάνετε αυτό τακτικά, μπορεί τελικά να χρειαστεί να επανεκπαιδεύσετε το πυελικό έδαφος ώστε να συντονίζεται σωστά με την ουροδόχο κύστη.

Τι πρέπει λοιπόν να αποφύγετε;

Μην πιέζεστε. Αν και μπορεί να το κάνετε επειδή βιάζεστε και θέλετε να εξοικονομήσετε χρόνο, αυτό μπορεί να λειτουργήσει εναντίον σας, λένε οι ειδικοί.

«Η υπόθεση είναι ότι, όταν πιέζεστε, οι μύες σας πέφτουν και ανοίγουν», δήλωσε η Meghan Markowski, ειδικός γυναικείας υγείας στο Νοσοκομείο Brigham and Women's, που συνδέεται με το Χάρβαρντ, η οποία επικεντρώνεται στη θεραπεία ατόμων με διαταραχές του πυελικού εδάφους. Αντ' αυτού, είπε, «η πίεση σφίγγει το πυελικό έδαφος, αναγκάζοντας τα ούρα να βγουν, αντί να τα απελευθερώνει φυσικά». Αυτός ο τύπος καθιστής πίεσης μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του πυελικού εδάφους, που σημαίνει την αδυναμία χαλάρωσης και σωστού συντονισμού των μυών του πυελικού εδάφους, η οποία μπορεί να προκαλέσει διαρροή ούρων και κοπράνων, καθώς και λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος.

Μην αιωρείστε πάνω από το κάθισμα της τουαλέτας. Όταν χρησιμοποιείτε δημόσια τουαλέτα, οι άνθρωποι συχνά κάνουν squat από πάνω για να αποφύγουν την επαφή με πιθανά μικρόβια. Αλλά «τα squat αναγκάζουν τους μύες σας να είναι ενεργοί όπως και τους γοφούς σας», είπε ο Reardon. Όταν το κάτω μέρος του σώματός σας εργάζεται σκληρά για να σας κρατήσει όρθιους, δυσκολεύει τη χαλάρωση του πυελικού σας εδάφους. Όπως και το σπρώξιμο, έτσι και το αιώρημα μπορεί να προκαλέσει άλλα προβλήματα, όπως ατελή κένωση της ουροδόχου κύστης και αυξημένο κίνδυνο ουρολοιμώξεων.

Μην ουρείτε για παν ενδεχόμενο. Αν ουρείτε πριν χρειαστεί - όπως λίγο πριν φύγετε από το σπίτι για να πάτε στο μετρό ή να βγείτε έξω για δείπνο - ίσως πρέπει να το ξανασκεφτείτε. Η Κλινική του Κλίβελαντ αναφέρει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ουρούν έξι έως οκτώ φορές την ημέρα. Ωστόσο, αν το κάνετε πολύ νωρίς, η κύστη σας αρχίζει να εκπαιδεύεται να ανταποκρίνεται σε μικρές ποσότητες, κάτι που γίνεται «η νέα κανονικότητα», δήλωσε ο Reardon. Αυτό οδηγεί σε υπερδραστήρια κύστη, σύμφωνα με έρευνα του 2019, η οποία έχει ως αποτέλεσμα πιο συχνές παρορμήσεις για ούρηση πριν η κύστη σας γεμίσει, κάτι που μπορεί να διαταράξει την εργασία, τον ύπνο και την καθημερινή ζωή.

Υπάρχουν εξαιρέσεις: «Αν πηγαίνετε στην παραλία όπου δεν υπάρχει διαθέσιμη τουαλέτα και ουρήσετε πριν πάτε, αυτό έχει νόημα», είπε ο Enemchukwu.

Μην τα κρατάτε. Από την άλλη πλευρά, η αναβολή των επισκέψεων στην τουαλέτα όταν πρέπει να πάτε δεν είναι πιο αποτελεσματική - επιβαρύνει το σώμα σου.

Μην ουρείτε στο ντους. Αν και μπορεί να είναι βολικό (παρά τον άσχημο παράγοντα), υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες πρέπει οπωσδήποτε να το αποφύγετε. Για τις γυναίκες με δυσλειτουργία του πυελικού εδάφους, για παράδειγμα, και τους άνδρες με διόγκωση του προστάτη, το να στέκονται όρθιοι αντί να κάθονται μπορεί να δυσκολέψει την κένωση της ουροδόχου κύστης - ακόμα και όταν χρειάζεται να ουρήσουν.

Μια μικρή μελέτη του 2024 ανέφερε ότι το τρεχούμενο νερό ήταν μια από τις κύριες αιτίες για την ξαφνική επιθυμία για ούρηση. (Μια άλλη μελέτη διαπίστωσε άλλους παράγοντες που το προκαλούν, όπως η άφιξη στο σπίτι και η κοντινή απόσταση από ένα οικείο μπάνιο.)

Χτίζοντας υγιεινές συνήθειες

Τα καλά νέα, λένε οι ειδικοί, είναι ότι μπορείτε να επανεκπαιδεύσετε τον εγκέφαλο και την ουροδόχο κύστη σας. Ακολουθούν μερικές συμβουλές:

- Εξασκηθείτε στην αναπνοή με την κοιλιά. «Καθίστε, σκύψτε μπροστά και αναπνεύστε» όταν βρίσκεστε στην τουαλέτα, είπε ο Reardon. Αυτό δίνει σήμα στους «μύες του πυελικού εδάφους να χαλαρώσουν και στην ουροδόχο κύστη να σπρώξει τα ούρα προς τα έξω».

- Χαλαρώστε τους μύες σας. Αν δεν μπορείτε να κάνετε ασκήσεις κατ' απαίτηση, δοκιμάστε μια αντίστροφη άσκηση Kegel. Οι κανονικές ασκήσεις Kegel γίνονται «σφίγγοντας και σηκώνοντας» τους πυελικούς μύες, είπε ο Markowski, «αλλά αυτό που συμβαίνει είναι το αντίθετο - είναι η κάθοδος και το άνοιγμα» του πυελικού εδάφους. Πάρτε μια εισπνοή και στη συνέχεια εκπνεύστε από τη χαμηλή κοιλιά για να απελευθερώσετε φυσικά ούρα, χωρίς να χρειάζεται να πιέσετε.

- Αλλάξτε τα πράγματα. Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, δοκιμάστε διπλή ούρηση. «Σκουπίστε, σηκωθείτε και καθίστε ξανά - για να χαλαρώσετε τους μύες σας τη δεύτερη φορά», είπε ο Reardon. Μια άλλη πρόταση είναι να μετακινείτε τους γοφούς σας μπρος-πίσω στην τουαλέτα, για να δώσετε στην κύστη σας την ευκαιρία να αδειάσει πλήρως. Μια μικρή μελέτη διαπίστωσε ότι η διπλή ούρηση βοήθησε στη μείωση του ποσοστού βακτηρίων στα ούρα.

- Κρατήστε ένα ημερολόγιο ούρων. Ο Reardon συνέστησε την παρακολούθηση της ούρησης για τρεις ημέρες και την προσοχή στην πρόσληψη υγρών και στην επιθυμία για ούρηση. Στόχος είναι η ούρηση κάθε δύο έως τέσσερις ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας και μηδέν έως δύο φορές τη νύχτα, είπε ο Reardon.

- Κλείστε ένα ραντεβού. Εάν τα συμπτώματά σας εξακολουθούν να μην βελτιώνονται, σκεφτείτε να επισκεφτείτε έναν θεραπευτή πυελικού εδάφους ή έναν ουρολόγο. Αυτοί οι πάροχοι μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τα προβλήματα ούρησης και να ενεργοποιήσετε σωστά το πυελικό σας έδαφος.

Σε γενικές γραμμές, όμως, ο Markowski είπε ότι η καλύτερη συμβουλή που πρέπει να ακολουθήσετε είναι να «μπείτε μέσα, να καθίσετε και να βγείτε» - και κατά προτίμηση χωρίς το κινητό σας τηλέφωνό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.