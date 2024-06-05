Τα 5 κύρια οφέλη του νερού καρύδας για την υγεία, σύμφωνα με τους ειδικούς

Λίγα ροφήματα επιτυγχάνουν την τέλεια ισορροπία μεταξύ γεύσης και υγείας, όπως το νερό καρύδας. Αλλά αυτά δεν είναι τα μόνα οφέλη του νερού καρύδας. Γλυκό στη γεύση και υψηλό σε θρεπτική αξία (ενώ είναι επίσης χαμηλό σε θερμίδες) είναι ιδιαίτερα εύκολο να ενσωματωθεί σε μια ολοκληρωμένη διατροφή.

Η Samantha Dieras, DCN, RN, εγγεγραμμένη διαιτολόγος και διευθύντρια υπηρεσιών διατροφής στο νοσοκομείο Mount Sinai, εξηγεί ότι το νερό καρύδας είναι απλώς το διαυγές υγρό μέσα στην καρύδα. Δεν πρέπει να συγχέεται με το γάλα καρύδας, το οποίο σύμφωνα με την Dieras είναι το αδιαφανές υγρό που μοιάζει με γάλα και δημιουργείται όταν η τριμμένη ή τεμαχισμένη σάρκα καρύδας πολτοποιείται και στραγγίζεται.

Παρακάτω, οι ειδικοί αναλύουν όλους τους τρόπους με τους οποίους το νερό καρύδας μπορεί να σου κάνει καλό. Διάβασε παρακάτω για να μάθεις περισσότερα για τα οφέλη του νερού καρύδας.

Περιέχει πολλά θρεπτικά συστατικά και αντιοξειδωτικά

Σύμφωνα με το Υπουργείο της Georgia των ΗΠΑ, το νερό καρύδας είναι μια εξαιρετική πηγή βασικών θρεπτικών συστατικών και αντιοξειδωτικών που σε βοηθούν να διατηρήσεις μια συνολικά υγιεινή διατροφή. Η Dieras απαριθμεί τα αμινοξέα, τα αντιμικροβιακά πεπτίδια, τους υδατάνθρακες, τα ένζυμα, τους ηλεκτρολύτες, τη βιταμίνη C και τα αντιοξειδωτικά ως μερικά μόνο από τα καλούδια που μπορείς να βρεις σε ένα ποτήρι νερό καρύδας.

Παρέχει ενυδάτωση

Το νερό καρύδας αποτελείται κατά 95% από νερό, γεγονός που το καθιστά κορυφαία πηγή ενυδάτωσης για όταν διψάς ή έχεις χαμηλή ενέργεια. Η Dieras λέει ότι όταν χάνεις υγρά μέσω της καθημερινής δραστηριότητας ή μιας ασθένειας όπως ο εμετός ή η διάρροια, το νερό καρύδας μπορεί να σε βοηθήσει να παραμείνεις ενυδατωμένη.

Σε βοηθά να διατηρήσεις το βάρος σου

Η Elizabeth Sharp, MD, IFMCP, πιστοποιημένη ιατρός και ιδρύτρια του Health Meets Wellness, λέει ότι το νερό καρύδας έχει λίγες θερμίδες και περιέχει λιγότερα λιπαρά σε σύγκριση με άλλους ζαχαρούχους χυμούς φρούτων και smoothies, γεγονός που το καθιστά την πιο υγιεινή εναλλακτική λύση αν ψάχνεις κάτι νόστιμο για να πιεις. Η Dieras προσθέτει ότι επειδή το νερό καρύδας αυξάνει την ενυδάτωση, μπορεί να μειώσει την περιττή πείνα και την υπερβολική πρόσληψη ενέργειας. Συμπληρώνει επίσης ότι το νερό καρύδας μπορεί να ενισχύσει το μεταβολισμό.

Ωστόσο, η Dr. Sharp σημειώνει, ότι το νερό καρύδας στερείται σημαντικών ποσοτήτων άλλων μακροθρεπτικών συστατικών, όπως ορισμένες πρωτεΐνες και λιπαρά που είναι ζωτικής σημασίας για τη ρύθμιση του γεύματος και του σακχάρου στο αίμα. Έτσι, συνιστά μια διατροφή που θα περιλαμβάνει αρκετά μακρο- και μικροθρεπτικά συστατικά, για να τα εξισορροπήσει όλα. “Το νερό καρύδας θα μπορούσε να αποτελέσει συστατικό μιας δίαιτας που έχει σχεδιαστεί για την απώλεια βάρους”, λέει. “Δεν θα έλεγα ότι το νερό καρύδας από μόνο του είναι αποτελεσματικό για την απώλεια βάρους”.

Μπορεί να αποτρέψει τις πέτρες στα νεφρά

Η Dr Sharp εξηγεί ότι μέσω της πρόσθετης ενυδάτωσης και της ανταλλαγής ηλεκτρολυτών, η κατανάλωση νερού καρύδας μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την πρόληψη των λίθων στα νεφρά. Οι πέτρες στα νεφρά δημιουργούνται όταν το ασβέστιο και άλλες ενώσεις σχηματίζουν κρυστάλλους στα ούρα σου. Αν και δοκιμάστηκε μέσω μιας μικρής δεξαμενής δειγμάτων, αυτή η μελέτη δείχνει ότι το νερό καρύδας μπορεί να κάνει καλό στο ουροποιητικό σου.

Αναπληρώνει τους ηλεκτρολύτες μετά την προπόνηση

Η Dieras λέει ότι το νερό καρύδας χρησιμοποιείται συχνά ως ρόφημα μετά την προπόνηση για να αντικαταστήσει τους ηλεκτρολύτες (μέταλλα που απαιτούνται για την κυτταρική λειτουργία στο σώμα μας) που χάνουμε μετά την άσκηση. Η Dr Sharp εξηγεί ότι όταν ιδρώνουμε υπερβολικά και καταβάλλουμε προσπάθεια με τους μύες μας, το σώμα μας θα αυξήσει την ανάγκη του για ηλεκτρολύτες. Το νερό καρύδας περιέχει ορισμένους ηλεκτρολύτες, όπως νάτριο, κάλιο και μαγνήσιο, που μπορούν να βοηθήσουν στην εξισορρόπηση αυτής της κατάστασης. Υπάρχουν ακόμη και μελέτες που δείχνουν ότι το νερό καρύδας θα μπορούσε να είναι πιο ευεργετικό για την αποκατάσταση από το κανονικό νερό μετά την προπόνηση.

Τα μειονεκτήματα

Αν και έχει πολλά οφέλη για την υγεία, υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να λάβεις υπόψη. Η Dieras λέει ότι οποιοιδήποτε ισχυρισμοί ότι το νερό καρύδας έχει αντιγηραντικές ιδιότητες είναι αβάσιμοι και δεν υπάρχει προς το παρόν καμία οριστική έρευνα που να υποστηρίζει αυτές τις δηλώσεις.

Επίσης, πρέπει να γίνουν περισσότερες μελέτες για να πούμε ότι μπορεί να σε βοηθήσει να μειώσεις τις πιθανότητες εμφάνισης καρδιακών παθήσεων ή να προωθήσεις τη συνολική υγεία της καρδιάς. Εξηγεί ότι το κάλιο στο νερό καρύδας μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση των επιδράσεων του νατρίου στο σώμα, οπότε θεωρητικά μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της υψηλής αρτηριακής πίεσης. Αλλά προς το παρόν, όλα αυτά είναι θεωρητικά.

Άλλα μειονεκτήματα, σύμφωνα με την Dr Sharp, είναι η περιεκτικότητά του σε ζάχαρη. Το νερό καρύδας μπορεί να αυξήσει γρήγορα τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σου, λέει, ειδικά αν καταναλώνεται με άδειο στομάχι ή σε υπερβολικές ποσότητες. “Συνιστώ να το αντιμετωπίζετε σαν χυμό”, λέει. “Μπορεί να είναι εξαιρετικό σε μικρές ποσότητες και ιδανικό για να συνδυαστεί με φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και λιπαρά για να αποφύγετε τις αιχμές του σακχάρου στο αίμα”.

Ενώ είναι γενικά ασφαλές για τους περισσότερους να το καταναλώνουν, η Dieras λέει ότι υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις. Λέει ότι δεν πρέπει ποτέ να επιτρέπεις σε ένα βρέφος να πίνει νερό καρύδας, καθώς περιέχει φθόριο, το οποίο μπορεί να είναι τοξικό για τα νεογέννητα. Αν έχεις διαβήτη ή πάσχεις από νεφροπάθεια και δεν μπορείς να απεκκρίνεις το κάλιο, συμβουλεύει να το πίνεις με προσοχή ή να το αποφεύγεις εντελώς για να είσαι σίγουρη.

Αλλά αν θέλεις να εντάξεις το νερό καρύδας στη διατροφή σου, λέει ότι θα πρέπει να το πίνεις σε μικρότερες ποσότητες και να παρακολουθείς στενά τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σου- το νερό καρύδας μπορεί να οδηγήσει σε επιδείνωση του γλυκαιμικού ελέγχου καθώς και σε υπογλυκαιμία, λέει.

