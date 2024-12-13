Όλες οι ενεργές κατά τη 31η Δεκεμβρίου 2024 συμβάσεις επικουρικού προσωπικού (ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως λοιπού προσωπικού) των Στρατιωτικών Νοσοκομείων καθώς και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙ.Μ.Τ.Σ.), δύναται - με σχετική υπουργική απόφαση - όπως παραταθούν από τη λήξη τους για χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2025, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.

«Με την παροχή της δυνατότητας παράτασης των συμβάσεων επικουρικού προσωπικού των Στρατιωτικών Νοσοκομείων και του ΝΙ.Μ.Τ.Σ. για ακόμη ένα χρόνο, δίνουμε λύση σε περιπτώσεις ελλείψεων προσωπικού, διασφαλίζοντας ότι τα στρατιωτικά νοσοκομεία θα λειτουργούν με την καλύτερη δυνατή στελέχωση και επάρκεια. Για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, άλλωστε, η ενίσχυση των υγειονομικών δομών των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα» τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Ιωάννης Κεφαλογιάννης.

«Με το σχέδιο νόμου που παρουσιάσαμε στο υπουργικό συμβούλιο τον Οκτώβριο, μεταξύ άλλων, πρόκειται να βελτιωθεί η στελέχωση των νοσοκομείων, τα στελέχη του Υγειονομικού Σώματος θα έχουν μία καλύτερη σταδιοδρομική πορεία, ενώ οι δομές εντός των νοσοκομείων θα αναδιοργανωθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχονται ποιοτικότερες υπηρεσίες προς τους δικαιούχους» κατέληξε ο κ. Κεφαλογιάννης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.