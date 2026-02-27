Sneak Preview: «Ζω Καλά», με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη - Καλεσμένη η Βάνα Μπάρμπα

Η εμμηνόπαυση, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις καταστρέφει την ποιότητα ζωής των γυναικών, μας βοηθά να μάθουμε πως μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε καλά για πολλά χρόνια.

Σίγουρα, η πτώση των ορμονών δεν βοηθά σε αυτό, αλλά στην εκπομπή «Ζω Καλά» οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα, ώστε αυτό το διάστημα να μην είναι μία περίοδος φόβου και ανασφάλειας, αλλά δημιουργικότητας και ευκαιριών για τις γυναίκες.

Καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη είναι η ηθοποιός Βάνα Μπάρμπα, η οποία μιλάει για τη δύσκολη περίοδο της εμμηνόπαυσης και όσα την βοήθησαν να αισθάνεται σήμερα καλά με τον εαυτό της και το σώμα της.

Επίσης, στην εκπομπή μιλάμε για την απόρριψη και πώς θα την διαχειριστούμε αποτελεσματικά και μαθαίνουμε πως αντιμετωπίζεται ο ίλιγγος.

Δείτε απόσπασμα από την εξομολόγηση της Βάνα Μπάρμπα:

Δείτε το τρέιλερ της εκπομπής:

