Όπου υπάρχει Ελλάδα: Στη Βουλγαρία οι Έλληνες για φθηνότερες πλαστικές, οδοντιατρικές θεραπείες και φυσικοθεραπεία

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι Έλληνες επιλέγουν να ταξιδέψουν στη Σόφια, αναζητώντας αισθητικές επεμβάσεις και οδοντιατρικές θεραπείες, καθώς ο συνδυασμός χαμηλότερου κόστους και υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο.

Όπως επισημαίνει ο πλαστικός χειρουργός Γιώργος Σαρπέτσας στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», η αυξημένη ζήτηση από Έλληνες ασθενείς αντικατοπτρίζει τόσο την οικονομική διάσταση όσο και την εμπιστοσύνη στις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες.

Αντίστοιχα, στον τομέα της οδοντιατρικής, ο κύριος Χαζέμ αναφέρει στην κάμερα της εκπομπής ότι πολλοί ασθενείς από την Ελλάδα στρέφονται σε κλινικές της βουλγαρικής πρωτεύουσας, αναζητώντας σύγχρονες τεχνικές και προσιτές λύσεις, σε μια τάση που φαίνεται να ενισχύεται σταθερά.

Ο Πάνος Τσιμπλής πήγε στη Σόφια για σπουδές στη φυσικοθεραπεία το 2010 και, βλέποντας την ευκαιρία, αποφάσισε να μείνει εκεί και να φτιάξει κάτι που δεν υπήρχε στη Σόφια και πλέον είναι από τους πιο καταξιωμένους φυσικοθεραπευτές στην πόλη.

Πηγή: skai.gr

