Σε καραντίνα η Κύπρος λόγω αφθώδους πυρετού

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Μετά τον εντοπισμό πάνω από 5.000 κρουσμάτων αφθώδους πυρετού σε 11 κτηνοτροφικές μονάδες στην επαρχία Λάρνακας της Κύπρου, όλες οι κτηνοτροφικές μονάδες του νησιού τέθηκαν σε 21ήμερη καραντίνα.

Η καραντίνα περιλαμβάνει απαγόρευση μετακίνησης ζώων και αυστηρούς περιορισμούς στην είσοδο και έξοδο προσώπων από μολυσμένες μονάδες, με την υποχρέωση έκδοσης ειδικής άδειας για σφαγές ζώων.

Ο Υπουργός Χριστοδουλίδης ζήτησε βοήθεια από την Κομισιόν για την αντιμετώπιση της κρίσης, ενώ οι αρχές λαμβάνουν μέτρα όπως οδοφράγματα και θανατώσεις ζώων για τον περιορισμό της διασποράς.

Μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στην επαρχία Λάρνακας, σε καραντίνα τέθηκαν από χθες όλες οι κτηνοτροφικές μονάδες του νησιού. Βοήθεια από την Κομισιόν ζήτησε ο Χριστοδουλίδης.Ανταπόκριση από τη Λευκωσία



Σε καραντίνα τέθηκαν από χθες όλες οι κτηνοτροφικές μονάδες της Κύπρου μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων αφθώδους πυρετού σε φάρμες της επαρχίας Λάρνακας. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, ο ιός έπληξε περισσότερα από 5.000 ζώα σε 11 κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής, ενώ υπάρχουν φόβοι πως η κατάσταση θα βγει εκτός ελέγχου, παρά την απόφαση των αρμόδιων αρχών για επιβολή καραντίνας. Η καραντίνα θα διαρκέσει 21 ημέρες, ενώ πέραν της απαγόρευσης μετακίνησης ζώων, απαγορεύτηκε αυστηρά η είσοδος και η έξοδος προσώπων από κτηνοτροφικές μονάδες με μολυσμένα ζώα. Επιπρόσθετα, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες ανακοίνωσαν ότι όλες οι σφαγές ζώων θα διεξάγονται για το επόμενο διάστημα μόνον κατόπιν ειδικής άδειας από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: Deutsche Welle

Οδοφράγματα και θανατώσεις ζώωνΗ κρισιμότητα της κατάστασης αποτυπώνεται γλαφυρά στην επαρχία Λάρνακας, όπου εντοπίστηκαν μονάδες με κρούσματα. Οι εν λόγω περιοχές αποκλείστηκαν σε ακτίνα μερικών χιλιομέτρων, ενώ στήθηκαν οδοφράγματα για αποτροπή της διέλευσης οχημάτων. Παράλληλα, στήθηκαν μονάδες απολύμανσης για αυτοκίνητα που κινούνται πλησίον των εν λόγω περιοχών. Σημειώνεται, τέλος, ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες προχωρούν σε μαζικές θανατώσεις και ταφές μολυσμένων ζώων. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι σήμερα έχουν θανατωθεί εκατοντάδες ζώα, ενώ οι προβλέψεις για τον συνολικό αριθμό των ζώων που θα νοσήσουν και θα θανατωθούν είναι εξαιρετικά δυσοίωνες, αφού εκτιμάται ότι θα φτάσουν τις πολλές χιλιάδες.Βοήθεια από την ΚομισιόνΗ κατάσταση θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη, αφού περαιτέρω εξάπλωση του ιού μπορεί να επιφέρει τεράστιο πλήγμα στο ζωικό κεφάλαιο της χώρας και στην οικονομία. Για τον λόγο αυτόν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συγκάλεσε το πρωί έκτακτη σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς εγκρίνοντας σχέδιο δράσης για περιορισμό του αφθώδους πυρετού. Στη διάρκειά της έγινε λόγος για μια «πολύ δύσκολη κατάσταση» και αποφασίστηκε η σύσταση συντονιστικού κέντρου για ανακοπή του ιού. Η Κύπρος ζήτησε, τέλος, από την Κομισιόν να αποστείλει την ομάδα κτηνιατρικών εμπειρογνωμόνων της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας στο νησί, προς ανασκόπηση της κατάστασης.

