Οι νέες τάσεις της ομορφιάς με ή χωρίς νυστέρι είναι το βασικό θέμα της εκπομπής «Ζω Καλά» το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 11.30. Καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη είναι η ηθοποιός Αντιγόνη Κουλουκάκου. Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, την ίδια ώρα, η εκπομπή υποδέχεται τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια Χριστίνα Βίδου και βασικό θέμα συζήτησης είναι η συναισθηματική υπερφαγία.

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου:

Στο μικροσκόπιο της εκπομπής «Ζω Καλά» μπαίνουν οι νέες τάσεις της ομορφιάς με ή χωρίς νυστέρι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το ζητούμενο για τους ανθρώπους σήμερα είναι να έχουν ένα φυσικό αποτέλεσμα και να κάνουν πράγματα που ταιριάζουν στο πρόσωπό τους χωρίς ακρότητες. Μάλιστα, δεν περιμένουν να περάσουν τα χρόνια αλλά ξεκινούν από νωρίς κάνοντας ουσιαστικά προληπτικές κούρες και παρεμβάσεις ομορφιάς. Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης υποδέχεται στο στούντιο την ηθοποιό Αντιγόνη Κουλουκάκου, η οποία εξηγεί γιατί δεν έχει κάνει κάποια παρέμβαση στο πρόσωπό της και απαντάει στο ερώτημα αν και τι θα έκανε για να βελτιώσει την εμφάνισή της. Ακόμη, στην εκπομπή μιλάμε για την αξία του δώρου στα παιδιά και μαθαίνουμε όλες τις νεότερες εξελίξεις στον αιματολογικό καρκίνο με την βοήθεια των κυτταρικών θεραπειών.

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου:

Όλοι σε κάποια φάση της ζωής μας έχουμε φάει συναισθηματικά. Δηλαδή, έχουμε φάει για να ελέγξουμε το άγχος μας, για να αισθανθούμε λιγότερο μόνοι ή για να διαχειριστούμε μία απογοήτευση. Το πρόβλημα δεν είναι αν αυτό θα συμβεί μία - δύο φορές στη ζωή μας που περνάμε δύσκολα, αλλά όταν είναι τόσο συχνό που τείνει να γίνει η καθημερινότητά μας. Καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη είναι η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ, Χριστίνα Βίδου, η οποία μιλάει για την περίοδο στη ζωή της που είχε επιπλέον κιλά λόγω της συναισθηματικής υπερφαγίας, όλα όσα προκαλούσε στην καθημερινότητά της αυτή η κατάσταση αλλά και τι την βοήθησε να ξεπεράσει το πρόβλημα. Στις υπόλοιπες ενότητες της εκπομπής μιλάμε για το άγχος των Χριστουγέννων αλλά και τη σωστή διατροφική συμπεριφορά στο γιορτινό τραπέζι.

«Ζω Καλά»

Με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

