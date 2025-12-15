Βόλος: Έδωσε το νεφρό του για να σωθεί η γυναίκα του

Ένας 55χρονος άνδρας αποφάσισε να δωρίσει τον έναν του νεφρό ώστε η 54χρονη γυναίκα του να βρει μόσχευμα πιο γρήγορα.
Το όργανό του προσφέρεται σε έναν άλλον ασθενή που είναι συμβατός, και ως ανταπόδοση η γυναίκα του ανεβαίνει στην κορυφή της λίστας αναμονής για να λάβει μόσχευμα από άλλον κατάλληλο δότη.
Όσα μας εξιστόρησαν στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ.
