Βόλος: Έδωσε το νεφρό του για να σωθεί η γυναίκα του

Ένας 55χρονος άνδρας αποφάσισε να δωρίσει τον έναν του νεφρό ώστε η 54χρονη γυναίκα του να βρει μόσχευμα πιο γρήγορα.

Το όργανό του προσφέρεται σε έναν άλλον ασθενή που είναι συμβατός, και ως ανταπόδοση η γυναίκα του ανεβαίνει στην κορυφή της λίστας αναμονής για να λάβει μόσχευμα από άλλον κατάλληλο δότη.

Όσα μας εξιστόρησαν στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr

