Σάπες Ροδόπης: Ασθενοφόρο με βλάβη, το έσπρωχναν για να πάρει μπροστά

Ασθενοφόρο που κλήθηκε να μεταφέρει στο νοσοκομείο της Κομοτηνής 11χρονο κορίτσι,που εν τέλει έφυγε από τη ζωή, παρουσίασε βλάβη κατά τη διακομιδή

Ροδόπη: Ασθενοφόρο με βλάβη, το έσπρωχναν για να πάρει μπροστά

Θλίψη στην τοπική κοινωνία σκόρπισε ο πνιγμός ενός 11χρονου κοριτσιού τον Αύγουστο στην παραλία του Ίμερου Ροδόπης.

Η τραγωδία βύθισε στο πένθος μια οικογένεια, αλλά ταυτόχρονα έφερε στο προσκήνιο κρίσιμα ερωτήματα για την ετοιμότητα των μηχανισμών ασφαλείας.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, που μίλησαν στην κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, το ασθενοφόρο που κλήθηκε να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο της Κομοτηνής, παρουσίασε βλάβη και περαστικοί σταμάτησαν για το σπρώξουν ώστε να κινηθεί ξανά.

