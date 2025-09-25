Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, ο αριθμός των θανάτων από καρκίνο σε παγκόσμιο επίπεδο αναμένεται να αυξηθεί κατά σχεδόν 75% τα επόμενα 25 χρόνια, παρά τις προόδους στις θεραπείες και τις προσπάθειες για τον περιορισμό των παραγόντων κινδύνου.

Η αύξηση αυτή σημαίνει ότι 18,6 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να πεθάνουν από καρκίνο το 2050. Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό Lancet, οι νέες περιπτώσεις καρκίνου αναμένεται να αυξηθούν κατά περισσότερο από 60% κατά την περίοδο αυτή, φθάνοντας τα 30,5 εκατομμύρια.

Η αύξηση και η γήρανση του πληθυσμού αναμένεται να οδηγήσουν σε μεγάλο μέρος αυτών των αυξήσεων, σύμφωνα με τη μελέτη.

Επί του παρόντος, περισσότερο από το 40% των θανάτων από καρκίνο συνδέονται με 44 «τροποποιήσιμους» παράγοντες κινδύνου, όπως το κάπνισμα, η ανθυγιεινή διατροφή και το υψηλό σάκχαρο στο αίμα, σύμφωνα με την ανάλυση.

Οι τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου συνέβαλαν στο 46% των θανάτων από καρκίνο στους άνδρες το 2023, κυρίως λόγω του καπνίσματος, της διατροφής, του αλκοόλ, των επαγγελματικών κινδύνων και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σημειώνει το Euronews.

Στις γυναίκες – για τις οποίες το 36% των θανάτων από καρκίνο συνδέονταν με τροποποιήσιμους κινδύνους – οι βασικοί παράγοντες ήταν το κάπνισμα, η μη ασφαλής σεξουαλική επαφή, η διατροφή, η παχυσαρκία και το υψηλό σάκχαρο στο αίμα.

«Υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες για τις χώρες να στοχεύσουν αυτούς τους παράγοντες κινδύνου, προλαμβάνοντας ενδεχομένως περιπτώσεις καρκίνου και σώζοντας ζωές», δήλωσε ο Δρ Theo Vos, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης και ερευνητής στο Ινστιτούτο Μετρήσεων και Αξιολόγησης Υγείας (IHME) με έδρα τις ΗΠΑ.

Η έκθεση κάλυψε 47 τύπους καρκίνου σε 204 χώρες και εδάφη, παρακολουθώντας τα κρούσματα και τους θανάτους από το 1990 έως το 2023 και, στη συνέχεια, προβάλλοντας τα στοιχεία αυτά έως το 2050.

Το 2023, καταγράφηκαν 18,5 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις καρκίνου και 10,4 εκατομμύρια θάνατοι παγκοσμίως, αριθμοί που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση σε σχέση με το 1990. Ωστόσο, τα ποσοστά θνησιμότητας έχουν μειωθεί, κυρίως λόγω της μείωσης των θανάτων στις πλουσιότερες χώρες.

Οι αυξανόμενοι θάνατοι από τον καρκίνο αναμένεται να πλήξουν περισσότερο τις χώρες με χαμηλότερο εισόδημα τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με την ανάλυση, αυτές οι χώρες θα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ των νέων περιπτώσεων καρκίνου και τα δύο τρίτα των θανάτων από σήμερα έως το 2050.

Ο Meghnath Dhimal από το Συμβούλιο Έρευνας για την Υγεία του Νεπάλ, ο οποίος επίσης συμμετείχε στη μελέτη, χαρακτήρισε το αυξανόμενο βάρος του καρκίνου σε αυτές τις χώρες «επικείμενη καταστροφή».

Οι ερευνητές ζήτησαν βελτίωση της πρόσβασης σε ταχύτερες και ακριβέστερες διαγνώσεις καρκίνου, ποιοτική θεραπεία και υποστηρικτική φροντίδα, ιδίως στις χώρες με χαμηλότερο εισόδημα.

Πηγή: skai.gr

