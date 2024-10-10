Του Γιάννη Ανυφαντή

Το δικό της μήνυμα για την σημασία της πρόληψης και των έγκαιρων διαγνωστικών εξετάσεων στη μάχη κατά του καρκίνου του μαστού θέλησε να στείλει η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη κατά την ενημέρωση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, απευθύνοντας έκκληση σε όλες τις γυναίκες να κάνουν τις εξετάσεις τους και αποκαλύπτοντας πως και η ίδια έχει ένα ύποπτο εύρημα το οποίο χρίζει παρακολούθησης.

«Στη δική μου περίπτωση που έχω κάποια ευρήματα ο γιατρός μου έχει συστήσει έλεγχο με υπερηχογράφημα και φυσικά την ψηφιακή μαστογραφία. Με την αυτοψηλάφηση μπορεί να το εντοπίσεις πιο αργά», τόνισε η Υπουργός, εξηγώντας λίγο αργότερα σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι σε κάποια εξέταση προέκυψε εύρημα το οποίο όμως δεν είναι κακοήθεια, αλλά κάτι κοινό το οποίο χρειάζεται παρακολούθηση ώστε αν εξελιχθεί σε κάτι κακό να υπάρξει έγκαιρη αντιμετώπιση.

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα "Φώφη Γεννηματά" η κα Αγαπηδάκη τόνισε ότι έχουν γίνει πάνω από 430.000 ψηφιακές μαστογραφίες και πάνω από 27.000 γυναίκες με ευρήματα εντοπίστηκαν έγκαιρα.

«Και εγώ έχω κάθε χρόνο τον φόβο, γι΄ αυτό είναι καλό να αντλούμε δύναμη η μία από την άλλη. Θα πρέπει όλες οι γυναίκες ηλικιών 45-75 ετών να μπουν στο mastografia.gov.gr να κλείσουν ραντεβού και να κάνουν εξετάσεις .Δίνουν αμέσως ραντεβού. Δε χρειάζεται να συνταγογραφηθεί τίποτα, όλα είναι εύκολα και δωρεάν», τόνισε η ίδια.

Σήμερα η Βουλή φωταγωγήθηκε με το ροζ κορδελάκι, σήμα της μάχης κατά του καρκίνου του μαστού, με την Υπουργό να αναφέρει ότι η συμβολική φωταγώγηση στέλνει μήνυμα αλληλεγγύης και υποστήριξης στις γυναίκες που έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με καρκίνο, προσθέτοντας πως η ροζ κορδέλα είναι μια πράξη σε μια πανστρατιά για να σώσουμε ζωές.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.