Πόσο μπορεί να «ρίξει» τη χοληστερίνη η διατροφή

Για πολλά χρόνια όσοι εμφάνιζαν αυξημένη χοληστερίνη «έκοβαν» κρέατα, τυριά, αβγά προσπαθώντας να βελτιώσουν τις μετρήσεις τους στις αιματολογικές εξετάσεις. Οι προσπάθειες έφερναν κάποιο αποτέλεσμα, ωστόσο η στέρηση αγαπημένων διατροφικών συνηθειών δεν έφερνε πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα ή δεν το έφερνε στον επιθυμητό βαθμό. Και το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι τελικά πόσο ρόλο παίζει η διατροφή στη χοληστερίνη.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου Δημήτρης Ρίχτερ που μίλησε στην εκπομπή του ΣΚΑΪ Ζω Καλά με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη ξεκαθάρισε ότι η διατροφή επηρεάζει τη χοληστερίνη κατά μέσο όρο σε ποσοστό 10–15%, που σημαίνει ότι, όσο σωστά κι αν τρώει κάποιος, δεν μπορεί πάντα να επιτύχει θεαματικές μειώσεις.

Με δεδομένο αυτό, σημείωσε ο δρ Ρίχτερ, η διατροφή δεν μπορεί να κρίνεται μόνο από τις μετρήσεις της χοληστερίνης. Για παράδειγμα, οι ξηροί καρποί μπορεί να μην ρίχνουν εντυπωσιακά τη χοληστερίνη, αλλά η κατανάλωση περίπου 30 γραμμαρίων την ημέρα έχει συσχετιστεί με σημαντική μείωση των θανάτων από έμφραγμα. Με άλλα λόγια, η καρδιαγγειακή υγεία δεν μετριέται μόνο από τα αποτελέσματα των δεικτών της χοληστερίνης.

Όπως εξήγησε, εξάλλου, ο δρ Ρίχτερ στην αρχή της εκπομπής «τα 2/3 της χοληστερίνης που έχουμε όλοι μας παράγονται από το ίδιο μας το συκώτι. Άρα έτσι κι αλλιώς είναι μια ουσία αυτή που μετράμε που το μεγαλύτερο μέρος της είναι γενετικά καθορισμένη».

Σχολιάζοντας θεωρίες που αμφισβητούν την επίπτωση της κατανάλωσης λιπαρών τροφών στις μετρήσεις της χοληστερίνης, ο δρ Ρίχτερ σημείωσε πως υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που δεν εμφανίζουν σχεδόν κανέναν παράγοντα κινδύνου, καθώς κάποιοι έχουν γεννηθεί με γονιδιακά χαρακτηριστικά που κρατούν τη χοληστερίνη χαμηλή, όσα λιπαρά κι αν καταναλώσουν.

Ωστόσο, πρόσθεσε, δεν μπορεί να θεωρούνται επικίνδυνοι για την υγεία της καρδιάς μόνο άλλοι παράγοντες, όπως το κάπνισμα, η υπέρταση ή ο σακχαρώδης διαβήτης, αφού η καρδιαγγειακή νόσος είναι πολυπαραγοντική και η χοληστερίνη δεν μπορεί να εξαιρεθεί επειδή «έτσι μας βολεύει».

Στο ερώτημα τελικά πόσο μπορεί να ρίξει τη χοληστερίνη η διατροφή, ο δρ Ρίχτερ διευκρίνισε ότι η πτώση στις μετρήσεις κατά μέσο όρο 10-15% είναι παραπλανητικός, αφού κάποιος με μικρό σωματικό βάρος και σχετικά καλή διατροφή θα δει μείωση μόλις 2-5%, ενώ άλλοι -ιδίως άτομα με παχυσαρκία και ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες- μπορούν να πετύχουν μειώσεις έως και 25%.

Πηγή: skai.gr

