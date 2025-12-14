ΙΣΑ: Η ορθολογική διαχείριση των αντιβιοτικών στο νοσοκομείο

Με επίκεντρο ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα δημόσιας υγείας, τη μικροβιακή αντοχή, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή το δεύτερο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) με θέμα «Η ορθολογική διαχείριση των αντιβιοτικών στο νοσοκομείο».

Το σεμινάριο, υπό την αιγίδα του ΕΚΠΑ και της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας, απευθύνθηκε σε νοσοκομειακούς παθολόγους και αιματολόγους/ογκολόγους, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των ιατρών για τη συνετή χρήση των αντιβιοτικών, σε μια χώρα που εξακολουθεί να καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά μικροβιακής αντοχής στην Ευρώπη.

Η εκπαίδευση των νοσοκομειακών ιατρών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τον περιορισμό της αντοχής και την ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών.

Σημειώνεται ότι ο ΙΣΑ διοργανώνει μια ολοκληρωμένη σειρά διαδραστικών μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων που ξεκίνησαν τον Νοέμβριο και θα διαρκέσουν έως το καλοκαίρι 2026 και περιλαμβάνουν διαλέξεις, συζητήσεις περιστατικών, εργαστήρια σε μικρές ομάδες, χρήση τοπικών αντιβιογραμμάτων, προσομοιώσεις και εργαλεία αντιβιοτικής επιτήρησης. Μάλιστα έχουν αξιοποιηθεί τα νέα τεχνικά εργαλεία προκειμένου να είναι διαδραστικά με ενεργή συμμετοχή των ιατρών μέσω εφαρμογής στο κινητό.

Στα σεμινάρια συμμετέχουν ως ομιλητές κορυφαίοι επιστήμονες από τον χώρο της παθολογίας, της λοιμωξιολογίας και της εντατικής θεραπείας.

Στοχεύουν στην πρακτική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ιατρών, με έμφαση στην αντιμικροβιακή επιτήρηση, τη σωστή επιλογή θεραπείας και την εφαρμογή τεκμηριωμένων κλινικών πρωτοκόλλων.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης δήλωσε τα εξής: «Η κατάχρηση και η αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία, καθώς οδηγεί με ταχύ ρυθμό στην ανάπτυξη μικροβιακής αντοχής, περιορίζοντας επικίνδυνα τις θεραπευτικές μας επιλογές. Η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει υψηλά ποσοστά κατανάλωσης αντιβιοτικών, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση των ιατρών, εφαρμογή τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων και ενίσχυση των προγραμμάτων ορθολογικής χρήσης στα νοσοκομεία. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών επενδύει σταθερά στη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, γιατί μόνο μέσα από γνώση, επιστημονική ευθύνη και συλλογική προσπάθεια μπορούμε να ανακόψουμε τη μικροβιακή αντοχή και να προστατεύσουμε αποτελεσματικά τους ασθενείς μας.»

