Παγκόσμια Ημέρα Συγγενών Καρδιοπαθειών: 14 Φεβρουαρίου

Στις 14 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε κάθε χρόνο την Παγκόσμια Ημέρα Συγγενών Καρδιοπαθειών, της πιο συχνής δυσπλασίας που μπορεί να συμβεί κατά την ανάπτυξη ενός εμβρύου. Ευτυχώς στις μέρες μας, υπάρχει η κατάλληλη τεχνολογία για να διαγνωσθούν οι σοβαρές συγγενείς καρδιοπάθειες πριν την γέννηση και να αντιμετωπιστούν άμεσα σε ειδικά Μαιευτήρια που διαθέτουν Παιδοκαρδιολογικές/ Παιδοκαρδιοχειρουργικές ομάδες.

Η γέννηση του παιδιού σε ειδικό κέντρο είναι καίριας σημασίας για να αποφευχθεί η διακομιδή ενός βαρέος πάσχοντος νεογνού κάτω από αντίξοες συνθήκες, που σαφώς επιβαρύνει την πρόγνωση του. Η άμεση και σωστή αντιμετώπιση εντούτοις του ασταθούς νεογνού, όπως και του παιδιού που διαγιγνώσκεται με συγγενή καρδιοπάθεια, οδηγεί στην πλειονότητα των περιπτώσεων σε πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος και στην φυσιολογική μετέπειτα πορεία στη ζωή του.

Ενίοτε η συγγενής καρδιοπάθεια διαγιγνώσκεται στην ενήλικο ζωή, με εύκολη κόπωση, αρρυθμίες ή θρομβοεμβολικά επεισόδια, αλλά ακόμα και τότε, η αντιμετώπιση είναι παρόμοια με εξαιρετικά αποτελέσματα. Κρίσιμης σημασίας είναι να μην υπάρξει καθυστέρηση στην αντιμετώπιση σοβαρών νοσημάτων ούτως ώστε να μην αναπτυχθούν επιπλοκές όπως πνευμονική υπέρταση και καρδιακές αρρυθμίες, οι οποίες όταν έχει υπάρξει καθυστέρηση, ενδέχεται να επιμείνουν ακόμα και μετά την διακαθετηριακή ή χειρουργική αποκατάσταση.

Με τους εξειδικευμένους ελέγχους και την έγκαιρη αντιμετώπιση λοιπόν, ακόμα και μια σοβαρή συγγενής καρδιοπάθεια αποκαθίσταται έτσι που να διασφαλίζει την συνέχιση μίας φυσιολογικής ζωής, ακόμα και για γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας που δύνανται και οι ίδιες στην πλειονότητα τους να γίνουν μητέρες.

Είμαστε τυχεροί στις μέρες μας που οι εξελίξεις, η τεχνογνωσία και η άρτια ιατρική εκπαίδευση μπορούν να οδηγήσουν σε τέτοια αποτελέσματα, καθώς αυτό δεν θα ήταν εφικτό μερικές δεκαετίες πριν.

Οι επιστήμονες διεθνώς πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε στην αιχμή των εξελίξεων και ότι στο μέλλον θα υπάρχει μεγαλύτερη κατανόηση της γονιδιακής βάσης των εμβρυικών δυσπλασιών και καρδιοπαθειών, με τη δυνατότητα ακόμα και προγεννητικής παρέμβασης.

Είναι υποχρέωση μας, να συμμετέχουμε σε αυτές τις εξελίξεις, όπως και να φροντίσουμε το κάθε παιδί και την οικογένεια του ολιστικά για να φτάσει ο κάθε ασθενής μας στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, σωματικών, ψυχικών και πνευματικών.

Τζίφα Αφροδίτη, Δ/ντρια Κλινικής Παιδοκαρδιολογίας και Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων, ΜΗΤΕΡΑ

Πηγή: skai.gr

