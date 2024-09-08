Όχι, τα κινητά τηλέφωνα δεν προκαλούν καρκίνο

Μία νέα μελέτη 5.000 ερευνών των τελευταίων 28 ετών διαπίστωσε πως τα κινητά τηλέφωνα και οι ασύρματες τεχνολογίες δεν σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.Ίσως να έχετε ακούσει τις φημολογίες πως η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων και των ασύρματων τεχνολογιών μπορεί να είναι επικίνδυνες για την υγεία.



Τα ραδιοκύματα των ασύρματων τεχνολογιών όμως είναι πολύ αδύναμα. Δεν έχουν αρκετή ενέργεια για να προκαλέσουν βλάβες στο ανθρώπινο DNA και είναι άκρως απίθανο να προκαλούν καρκίνο. Παρ’ όλα αυτά οι ερευνητές συνεχίζουν να μελετούν κατά πόσο η μακροχρόνια χρήση κινητών τηλεφώνων μπορεί να είναι επικίνδυνη για την υγεία.



Μία νέα έρευνα αποδεικνύει τώρα ότι η χρήση κινητών τηλεφώνων δεν σχετίζεται με την εμφάνιση καρκίνου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σχετική μελέτη έως σήμερα, η οποία έρχεται να προστεθεί στην ήδη μακρά λίστα των μελετών που έχουν διαπιστώσει πως οι ασύρματες τεχνολογίες δεν είναι βλαβερές για το ανθρώπινο σώμα.



«Για το κύριο ζήτημα, τα κινητά τηλέφωνα και τον καρκίνο στον εγκέφαλο, δεν διαπιστώσαμε αυξημένο κίνδυνο, ακόμη και σε περιπτώσεις 10 και πλέον ετών χρήσης κινητού τηλεφώνου, όπου μάλιστα ο χρήστης κάνει τον μέγιστο δυνατό αριθμό κλήσεων», δήλωσε ο Μαρκ Έλγουντ από το Πανεπιστήμιο του Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας, ένας εκ των συντακτών της μελέτης.



Η έρευνα, η οποία ανατέθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και δημοσιεύτηκε στο Environmental International, ανέλυσε πάνω από 5.000 μελέτες – και σε καμία από αυτές δεν διαπιστώθηκε αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου στον εγκέφαλο εξαιτίας της χρήσης κινητού τηλεφώνου.

Πώς λειτουργούν τα κινητά τηλέφωνα;

Τα κινητά τηλέφωνα, όπως και οι ασύρματες τεχνολογίες γενικώς, λειτουργούν μέσω της ανταλλαγής σημάτων με κύματα ραδιοσυχνοτήτων (RF), τα οποία βρίσκονται στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα – εξ ου και λέγεται συχνά πως τα κινητά τηλέφωνα εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.



Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ακούγεται… επικίνδυνη. Και όμως αυτό δεν ισχύει οπωσδήποτε: εξαρτάται από το πόση ενέργεια εμπεριέχει αυτή η ακτινοβολία.



Τα κύματα ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιούνται από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αποτελούν μία μορφή μη ιονίζουσας ακτινοβολίας. Η μη ιονίζουσα ακτινοβολία χρησιμοποιεί ελάχιστες ποσότητες ενέργειας για τη μεταφορά δεδομένων – σε επίπεδα κατά πολύ χαμηλότερα από αυτά που θα έβλαπταν το ανθρώπινο σώμα ή DNA.

Τα ραδιοκύματα δεν προκαλούν καρκίνο

Και αυτό ισχύει για όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Το WiFi, το 4G, το 5G και το Bluetooth εξαρτώνται όλα από τα ραδιοκύματα για τη μεταφορά δεδομένων, όπως το ίδιο συμβαίνει και με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε FM. Κάθε είδος χρησιμοποιεί διαφορετική συχνότητα ραδιοκυμάτων, εκ των οποίων όμως καμία δεν έχει αρκετή ενέργεια ώστε να «κάψει» τους ιστούς του σώματος ή να καταστρέψει κύτταρα ή το ανθρώπινο DNA.



Τα κύματα ραδιοσυχνοτήτων είναι διαφορετικά από τις ιονίζουσες μορφές ακτινοβολίας, όπως είναι οι ακτίνες Χ, οι ακτίνες Γ ή οι υπεριώδεις ακτίνες (UV). Η ιονίζουσα ακτινοβολία έχει πολύ περισσότερη ενέργεια και μπορεί πράγματι να προκαλέσει βλάβες στο DNA, σε επίπεδα πολύ μεγαλύτερα από την έκθεση στον ήλιο για παράδειγμα, η οποία προκαλεί καρκίνο του δέρματος.



Πολλοί ανησυχούν ακόμη πως το να κρατάς το κινητό στην τσέπη σου ή το να αφήνεις το router του ίντερνετ αναμμένο μπορεί να είναι επικίνδυνο, όμως και αυτοί οι μύθοι καταρρίπτονται με την ίδια αιτιολογία: τα ραδιοκύματα δεν προκαλούν καρκίνο.



Όταν βρισκόμαστε έξω και έχει συννεφιά, έχουμε έκθεση σε πολύ πιο βλαβερές για το DNA ακτίνες απ’ όσο αν έχουμε στην τσέπη το κινητό μας τηλέφωνο.

Πολλοί οργανισμοί δεν έχουν πάρει σαφή θέση

Πάντως αρκετοί υγειονομικοί και επιστημονικοί οργανισμοί δεν έχουν πάρει επίσημη θέση σχετικά με το κατά πόσο τα ραδιοκύματα των κινητών τηλεφώνων μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο.



Το πρόβλημα εδώ είναι η φιλοσοφική οπτική του ζητήματος της απόδειξης μίας θέσης. Με άλλα λόγια είναι όπως όταν κάποιος υποστηρίζει πως δεν υπάρχει Θεός, επειδή δεν υπάρχει τίποτα που να αποδεικνύει την ύπαρξή του. Τι κι αν δεν έχουμε βρει απλώς ακόμη αποδείξεις σχετικά με την ύπαρξη του Θεού;



Η ίδια λογική ισχύει και στο ζήτημα των ασύρματων τεχνολογιών και το κατά πόσο αυτές μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο. Οι ασύρματες τεχνολογίες είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας, επομένως τόσο ο υγειονομικός κλάδος όσο και οι κυβερνητικές υπηρεσίες εξακολουθούν να ασχολούνται με το κατά πόσο είναι ασφαλείς ή όχι.



Σε κάθε περίπτωση πάντως τα στοιχεία δείχνουν συντριπτικά πως η χρήση κινητών τηλεφώνων και ασύρματων τεχνολογιών δεν ενέχει κανέναν απολύτως κίνδυνο για το σώμα μας.



Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

