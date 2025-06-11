Οι εφαρμογές κινητών τηλεφώνων που παρακολουθούν την έμμηνο ρύση θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των γυναικών

Οι εφαρμογές των κινητών τηλεφώνων για την παρακολούθηση της έμμηνου ρύσης είναι «χρυσωρυχείο» για τους διαφημιστές, καθώς συλλέγουν πολλές πληροφορίες για το καταναλωτικό προφίλ και την ίδια ώρα θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των γυναικών, προειδοποιεί έκθεση του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ.

Οι εφαρμογές αυτές συγκεντρώνουν πληροφορίες από άσκηση, διατροφή και φαρμακευτική αγωγή έως σεξουαλικές προτιμήσεις, επίπεδα ορμονών και χρήση αντισύλληψης, σύμφωνα με την έκθεση του Minderoo Centre for Technology and Democracy του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ.

Στην έκθεση υποστηρίζεται ότι η οικονομική αξία αυτών των δεδομένων «υποτιμάται κατά πολύ» από τους χρήστες που παρέχουν σε κερδοσκοπικές εταιρείες άκρως προσωπικές λεπτομέρειες σε μια αγορά που στερείται ρύθμισης.

Οι συντάκτες της έκθεσης προειδοποιούν ότι τα δεδομένα των εφαρμογών παρακολούθησης εμμηνορρυσιακού κύκλου (CTA) σε λάθος χέρια θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κινδύνους για τις προοπτικές εργασίας, την παρακολούθηση στον χώρο εργασίας, τις διακρίσεις στην ασφάλιση υγείας και την ηλεκτρονική παρακολούθηση, καθώς και να περιορίσουν την πρόσβαση σε αμβλώσεις.

Ζητούν καλύτερη διακυβέρνηση της ραγδαία αναπτυσσόμενης βιομηχανίας «femtech» για την προστασία των ατόμων, όταν τα δεδομένα τους πωλούνται σε μεγάλη κλίμακα και υπογραμμίζουν ότι οι εφαρμογές πρέπει να παρέχουν σαφείς επιλογές συγκατάθεσης.

Επίσης, προτρέπουν τους φορείς δημόσιας υγείας να δρομολογήσουν εναλλακτικές λύσεις στις εμπορικές εφαρμογές CTA.

Παρά τις βελτιώσεις στην προστασία δεδομένων, η έκθεση υποδηλώνει ότι οι πληροφορίες των χρηστών εξακολουθούν να μοιράζονται με τρίτους, όπως δίκτυα βασισμένα σε cloud που μετακινούν τα δεδομένα και εξωτερικούς προγραμματιστές που έχουν αναλάβει τη διαχείριση των λειτουργιών της εφαρμογής.

Μόνο οι τρεις πιο δημοφιλείς εφαρμογές είχαν εκτιμώμενο παγκόσμιο αριθμό λήψης ενός τετάρτου του δισεκατομμυρίου το 2024.

Τα ψηφιακά προϊόντα femtech που επικεντρώνονται στην υγεία και την ευημερία των γυναικών εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 60 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2027, με τις εφαρμογές παρακολούθησης της έμμηνου ρύσης να αποτελούν το ήμισυ αυτής της αγοράς.

Η έκθεση παρουσιάζει μελέτες περίπτωσης, όπως περιστατικά στις ΗΠΑ, όπου δεδομένα σχετικά με την έμμηνο ρύση συλλέχθηκαν από αξιωματούχους σε μια προσπάθεια υπονόμευσης της πρόσβασης στην άμβλωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

