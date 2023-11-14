Τα 41 έχουν φτάσει τα παιδιά στη Λάρισα που νοσούν από τον ιό κοξάκι, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΔΥ.

Από τα 41 παιδιά, τα 35 είχαν ηλικία κάτω των 6 ετών. Οι πλειονότητά παρουσίασε ήπια κλινική εικόνα, ενώ νοσηλευτήκαν 6 παιδιά με ολιγοήμερες νοσηλείες, κυρίως λόγω αδυναμίας σίτισης.

Ο ΕΟΔΥ σημειώνει ότι «η επιδημιολογική εικόνα που σχετίζεται με την ανίχνευση κρουσμάτων μόνο στην Π.Ε. Λάρισας και την απουσία ανίχνευσης από τις υπόλοιπες Π.Ε. Θεσσαλίας που έχουν πληγεί από την πλημμύρα μετά από την κακοκαιρία «Daniel», είναι ενδεικτική ότι η κυκλοφορία του ιού coxsackie δεν σχετίζεται με την πλημμύρα».

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ

«Η λοίμωξη από ιό coxsackie αποτελεί ιογενές νόσημα, συχνά της πρώιμης παιδικής ηλικίας, με συνήθη συμπτώματα όπως πυρετός, εξάνθημα, συμπτώματα από το ανώτερο αναπνευστικό ή και το γαστρεντερικό σύστημα και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι αυτοϊώμενο.

Ο ιός coxsackie ανήκει στο γένος των εντεροϊών και ταξινομείται σε δύο ομάδες, την ομάδα Α και την ομάδα Β. Μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω της άμεσης στενής επαφή με σταγονίδια του αναπνευστικού (με το βήχα, το φτάρνισμα, την ομιλία) και μέσω της κοπρανοστοματικής οδού. Λοιμώξεις από ιό coxsackie παρατηρούνται κάθε χρόνο, αλλά συνήθως παρουσιάζουν έξαρση το φθινόπωρο.

Το νόσημα δεν υπάγεται στα επιτηρούμενα νοσήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και στη χώρα μας. Στο πλαίσιο της ενισχυμένης επιτήρησης νοσημάτων του αναπνευστικού και του γαστρεντερικού εγκαταστάθηκε και λειτουργεί συνδρομικό δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις πλημμυρισμένες περιοχές της Θεσσαλίας. Η αυξημένη συνδρομική και εργαστηριακή επιτήρηση στην περιοχή έχει συμβάλλει στην διάγνωση λοιμώξεων, που παρουσιάζουν έξαρση κατά την περίοδο του φθινοπώρου και πιθανόν δεν σχετίζονται με τα πλημμυρικά φαινόμενα. Η εργαστηριακή διερεύνηση πραγματοποιείται μέσω συσκευών που είναι κατάλληλες για διερεύνηση στο πεδίο (POCs).

Κατά την περίοδο μεταξύ 23/10/2023 και 13/11/2023 έχουν καταγραφεί στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας συνολικά 41 παιδιά με κλινική εικόνα coxsackie από τα οποία 35 είχαν ηλικία κάτω των 6 ετών. Οι πλειονότητα των παιδιών παρουσίασε ήπια κλινική εικόνα, ενώ νοσηλευτήκαν 6 παιδιά με ολιγοήμερες νοσηλείες (κυρίως λόγω αδυναμίας σίτισης). Κατά το διάστημα αυτό δεν παρατηρήθηκε αυξητική τάση στα κρούσματα coxsackie. Μέσω της εργαστηριακής διερεύνησης βρέθηκαν 12 παιδιά θετικά για εντεροϊούς στην Π.Ε. Λάρισας.

Παρόμοια περιστατικά δεν αναφέρθηκαν στις περιφερειακές ενότητες Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας. Η επιδημιολογική εικόνα που σχετίζεται με την ανίχνευση κρουσμάτων μόνο στην Π.Ε. Λάρισας και την απουσία ανίχνευσης από τις υπόλοιπες Π.Ε. Θεσσαλίας που έχουν πληγεί από την πλημμύρα μετά από την κακοκαιρία «Daniel», είναι ενδεικτική ότι η κυκλοφορία του ιού coxsackie δεν σχετίζεται με την πλημμύρα. Λόγω ότι το νόσημα δεν επιτηρείται συστηματικά από τη Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης & Παρέμβασης για Λοιμώδη Νοσήματα του ΕΟΔΥ, δεν μπορεί να εκτιμηθεί αν τα περιστατικά κατά την τρέχουσα περίοδο παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με προηγούμενες περιόδους.

Ενδεικνυόμενα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού σε περίπτωση κρούσματος, είναι η απομάκρυνση του κρούσματος από τη σχολική του μονάδα μέχρι την πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων του και η επισταμένη τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής παιδιών, εκπαιδευτικών – προσωπικού του σχολείου (τακτικό και σχολαστικό πλύσιμο των χεριών, ιδίως πριν από το φαγητό και μετά από κάθε επίσκεψη στην τουαλέτα). Επιπρόσθετα, συνιστάται ο καλός αερισμός όλων των χώρων, ο επιμελής καθαρισμός των επιφανειών που αγγίζονται και των τουαλετών. Σημειωτέο ότι δεν ενδείκνυται ως μέτρο πρόληψης να κλείνει η σχολική μονάδα όπου έχει εκδηλωθεί το κρούσμα ή τα κρούσματα.

Συστήνεται, οι γονείς των υπολοίπων παιδιών να ενημερώνονται για την παρουσία κρουσμάτων στη σχολική κοινότητα και να συμβουλευτούν τον ιατρό τους σε περίπτωση που το δικό τους παιδί εμφανίσει ανάλογα συμπτώματα».

Πηγή: skai.gr

