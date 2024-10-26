Κρατικό Νίκαιας- Yale: Μνημόνιο συνεργασίας και ΑΙ για τη μείωση αναμονών στα ΤΕΠ

Δύο καινοτόμα προγράμματα τρέχουν τον τελευταίο καιρό στο ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών τόσο για τους ασθενείς, όσο και για το προσωπικό, αναφέρει σε συνέντευξη του στο Πρακτορείο FM και στην εκπομπή της Τάνιας Μαντουβάλου «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ», ο διευθυντής των ΤΕΠ, χειρουργός και πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Ιατρικής Δημήτρης Τσιφτσής. «Γνωρίζουμε όλοι ότι η κατάσταση στα επείγοντα είναι μια δύσκολη κατάσταση, για αυτό και εμείς αναζητούμε συνεχώς τρόπους για να την βελτιώσουμε. Έτσι, σε αυτό το πλαίσιο με τη συνδρομή της Διοίκησης του Νοσοκομείου και σε συνεργασία με την Ιατρική και τη Νοσηλευτική Υπηρεσία, υπογράψαμε εδώ και τέσσερις μήνες Μνημόνιο συνεργασίας για εκπαίδευση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας με το Τμήμα Επείγουσας Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής Υale. Το Δεκέμβριο θα έρθει επιτροπή από το YALE για να δει τους χώρους και να μας εκπαιδεύσει σε βέλτιστες διαδικασίες, στο πώς να αλλάξουμε τη δομή και τη διαχείριση των ΤΕΠ, και πώς μπορούμε να βλέπουμε ασθενείς με ακρίβεια, ταχύτητα και ασφάλεια». Γιατί στο τέλος της ημέρας, θέλουμε και να μην περιμένει ο πολίτης, αλλά και να φεύγει με ασφάλεια. Κάτι που είναι μία πολύ δύσκολη εξίσωση, ειδικά στην ελληνική πραγματικότητα, όπου δεν έχουμε τους άπειρους πόρους να διαθέσουμε, τονίζει ο κ. Τσιφτσής.

Λογισμικό βοηθάει τους γιατρούς να αποφασίζουν γρηγορότερα και ασφαλέστερα ποιος θα προηγηθεί στα επείγοντα

Οι προσπάθειες για βελτίωση των ΤΕΠ στο Κρατικό της Νίκαιας δεν σταματούν εδώ, όπως εξηγεί ο διευθυντής του τμήματος. «Προσπαθώντας πάρα πολύ γρήγορα και με ακρίβεια στην πρώτη επαφή με τον ασθενή να καταλάβουμε αν είναι επείγον ή όχι, (σσ διαδικασία η οποία ονομάζεται διαλογή), με μία ερευνητική ομάδα η οποία διασυνδέεται με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, εφαρμόζουμε ένα λογισμικό, το οποίο υποβοηθάει τις ιατρικές αποφάσεις με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα που τρέχουμε εδώ και δύο μήνες στο νοσοκομείο, το οποίο θα μας βοηθήσει να παίρνουμε γρηγορότερα και ασφαλέστερα τις κατάλληλες αποφάσεις». Αξίζει να αναφερθεί ότι η οργανωμένη διαδικασία και εφαρμογή Συστήματος Διαλογής είναι μία από τις χρόνιες παθογένειες του ΕΣΥ. Είναι άλλωστε γνωστό ότι σε πολλά νοσοκομεία εφαρμόζεται το σύστημα της κατά σειρά προτεραιότητας εξέτασης των ασθενών που χρησιμοποιεί ως αποκλειστικό κριτήριο τον χρόνο προσέλευσής τους και παραβλέπεται το είδος και η βαρύτητα του προβλήματος. Γεγονός, το οποίο εγκυμονεί κινδύνους, ειδικά για περιστατικά σοβαρά, όπου οι ασθενείς αρχικά δεν εκδηλώνουν κραυγαλέα συμπτώματα. Ωστόσο στο πιλοτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται στα ΤΕΠ του Κρατικού της Νίκαιας, όπως τονίζει ο κ. Τσιφτσής, η διαλογή γίνεται με βάση τη βαρύτητα του περιστατικού.

Αναμένεται σημαντική μείωση των αναμονών σε βαρέως πάσχοντες- Αποτελούν το 3% των προσερχομένων

Στο ερώτημα αν παρατηρείται διαφορά στις αναμονές, ο κ. Τσιφτσής απαντά ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς για εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων και θα πρέπει να παρέλθουν τουλάχιστον άλλοι 4 μήνες. «Πιστεύουμε όμως, ότι οι αναμονές ειδικά για τους βαρέως πάσχοντες, που αποτελούν διεθνώς το 3% των προσερχόμενων στα ΤΕΠ, θα πέσουν πάρα πολύ. Οι βαρέως πάσχοντες οφείλουν να αναγνωρίζονται άμεσα και άμεσα να λαμβάνουν την περίθαλψη που χρειάζονται». Πόσο καλά όμως μπορεί να λειτουργήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα αν δεν προσληφθεί προσωπικό, είναι το επόμενο ερώτημα που τίθεται στον διευθυντή των ΤΕΠ του Κρατικού Νικαίας: «Η υψηλή τεχνολογία πάντα έχει σκοπό να αποδεσμεύει ανθρώπινους πόρους. Άρα ναι αν αυτό το πρόγραμμα λειτουργήσει, όπως πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσει, θα μπορέσει να αποδεσμεύσει προσωπικό από τη διαλογή, ώστε αυτό το προσωπικό να μπορέσει να απασχοληθεί σε άλλα τμήματα του νοσοκομείου. Προφανώς, όμως, οι ανθρώπινοι πόροι είναι απαραίτητοι. Και αν βάσει λογισμικού αποδεσμευτούν γιατροί και νοσηλευτές, θα δεσμευτούν τεχνικοί υπολογιστών και πληροφορικής. Πάντα οι ανθρώπινοι πόροι στην τελική είναι απολύτως απαραίτητοι».

Το Εθνικό Σχέδιο Διαλογής προβλέπει ομογενοποίηση της διαδικασίας σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας

Είμαστε οι πρώτοι που βλέπουμε τις παθογένειες του συστήματος, αναφέρει ο ειδικός και υπογραμμίζει: «Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι ούτε σε μας αρέσει η κατάσταση που υπάρχει. Και ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που μας κάνει συνέχεια να αναζητούμε νέες καινοτόμες και πρωτοπόρες λύσεις για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε καλύτερα σε αυτό το πρόβλημα . Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό που βλέπουμε, όπως δεν είστε και εσείς ως πολίτες». Σύμφωνα με τον διακεκριμένο χειρουργό, η λειτουργία των επειγόντων και η Επείγουσα Ιατρική είναι ένα καινούργιο πράγμα στην Ελλάδα. «Πρώτοι γιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στα ΤΕΠ διορίστηκαν το 2019 και από τότε μέχρι τώρα, προσπαθούμε με ταχείς ρυθμούς να εξαλείψουμε αυτές τις χρόνιες παθογένειες. Μόλις φέτος, πριν λίγους μήνες, η Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής κατέθεσε ένα Εθνικό Σχέδιο Διαλογής στο υπουργείο υγείας και στο δημόσιο διάλογο, πάνω στο οποίο σε συνεργασία με τον ΟΔΙΠΥ έχουμε ξεκινήσει να εκπαιδεύουμε προσωπικό των ΤΕΠ άλλων Νοσοκομείων. Το σχέδιο προβλέπει ομογενοποίηση της διαδικασίας διαλογής σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας».

Σύνθετο παζλ οι αλλαγές στο εφημεριακό καθεστώς της Αττικής

Ποια είναι η γνώμη σας για τις αλλαγές στο εφημεριακό καθεστώς της Αττικής (σσ αλλάζουν οι εφημεριακές ομάδες από το Νοέμβριο) και τις αλλαγές εν γένει που είναι σε εξέλιξη στα ΤΕΠ, ερωτάται στη συνέχεια ο κ. Τσιφτσής. «Γίνονται σοβαρές προσπάθειες για να αλλάξει η εικόνα του εφημερειακού καθεστώτος στα νοσοκομεία της Αθήνας. Αλλάζει η εικόνα των ΤΕΠ, ξαναχτίζονται με βάση το σχέδιο των πρότυπων ΤΕΠ που έχει εγκρίνει το υπουργείο Υγείας. Βγαίνουν προκηρύξεις, γίνεται πάρα πολύ δουλειά, αλλά είναι ένα παζλ πολύ σύνθετο με πάρα πολλούς παίκτες. Θα πρέπει να δούμε πώς θα εμπλακεί η πρωτοβάθμια, πώς θέλουμε να επενδύσουμε σε ανθρώπινους πόρους, ποια είναι τα νοσοκομεία που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και πώς. Χρειάζεται κουβέντα με τις επιστημονικές εταιρείες, όπως της Χειρουργικής, του Τραύματος, της Επείγουσας Ιατρικής και άλλες καθώς και με τα συνδικαλιστικά μας όργανα, και με το ΕΚΑΒ. Είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο πρόβλημα. Ευτυχώς, έχει ανοίξει τόσο πολύ αυτή η κουβέντα, που στο τέλος μάλλον τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα από ό,τι είναι σήμερα. Τα πάντα βεβαίως, κρίνονται εκ των υστέρων. Στις 10 Νοεμβρίου θα ξέρω να σας πω αν το καινούργιο σύστημα βελτίωσε την κατάσταση ή όχι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.