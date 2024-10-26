Κλινική Επιζώντων Καρκίνου - «Αττικόν»: Έχει δεχτεί 50 ασθενείς, κυρίως γυναίκες

Ενάμιση χρόνο λειτουργίας έκλεισε η πρώτη Κλινική Επιζώντων Καρκίνου στη χώρα μας, που λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2023, στα εξωτερικά ιατρεία της Β' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του ΠΓΝ «Αττικόν». Η κλινική απευθύνεται σε όλους τους ασθενείς ανεξαρτήτως τύπου καρκίνου, αλλά η πλειονότητα, που μέχρι σήμερα έχει λάβει τις υπηρεσίες της, δηλαδή ένα ποσοστό 90%, είναι γυναίκες με καρκίνο μαστού. Όπως αναφέρει σε συνέντευξη της στο Πρακτορείο FM και στη δημοσιογράφο Τάνια Μαντουβάλου, η καθηγήτρια Ογκολογίας Ε.Κ.Π.Α., διευθύντρια Β' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής στο Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αμάντα Ψυρρή, το ιατρείο υποστήριξης ασθενών που έχουν επιβιώσει από καρκίνο έχει δεχτεί μέχρι σήμερα 50 ασθενείς ηλικίας 22-75 ετών, κυρίως γυναίκες διαφορετικού κοινωνικοοικονομικού υπoβάθρου. «Η παρακολούθηση γίνεται σε τακτική βάση. Κατά μέσο όρο υπάρχει επανεξέταση σε διάστημα ενός μήνα από την τελευταία συνάντηση. Κατά την πρώτη συνάντηση, διενεργείται η πρώτη αξιολόγηση, σχετικά με τις ανάγκες που το ίδιο το άτομο έχει και ορίζεται πλάνο δράσης. Χρησιμοποιούνται σταθμισμένα ερωτηματολόγια αναφορικά με τη γενική υγεία του ατόμου (σωματική -ψυχική), την ανάγκη άσκησης και ψυχολογικής υποστήριξης. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο θέμα της διατροφής και της υιοθέτησης των κατάλληλων για την κάθε ασθενή, διατροφικών συνηθειών. Συντάσσεται πλάνο και τίθενται στόχοι».

Στόχος η ολιστική αντιμετώπιση της υγείας, της ευεξίας και καλοζωίας των ασθενών

Σύμφωνα με την καθηγήτρια, υπάρχει συνεργασία με το τμήμα θεραπευτικής άσκησης που λειτουργεί σε συνεργασία με την Ορθοπεδική κλινική. Εκεί οι ασθενείς αξιολογούνται από εξειδικευμένη ομάδα σχετικά με τις δυνατότητες και τους περιορισμούς και καταρτίζεται εξατομικευμένο πλάνο άσκησης που γίνεται στις εγκαταστάσεις του Αττικού Νοσοκομείου. « Ακόμη το ιατρείο Survivorship συνεργάζεται με το τμήμα διασυνδετικής ψυχιατρικής, όπου παραπέμπονται τα άτομα που χρήζουν ψυχολογικής υποστήριξης και φαρμακευτικής αγωγής. Αξιολογείται επίσης, η ποιότητα του ύπνου και σε αυτό τον τομέα έχουμε συνεργασία με την πνευμονολογική κλινική. Υπάρχει καρδιογκολογικό ιατρείο που γίνεται αξιολόγηση της καρδιακής λειτουργίας και της πιθανής επιβάρυνσης από τις θεραπείες, ή η ανίχνευση του ρίσκου με την αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου. Σε κάθε συνάντηση γίνεται μια επαναξιολόγηση των αρχικών στόχων και μια ανατροφοδότηση σχετικά με τα όσα έχουν γίνει, τι χρειάζεται ακόμη, τι δυσκόλεψε τον ασθενή και σχεδιάζονται τα επόμενα βήματα. Στόχος του ιατρείου, είναι η ολιστική αντιμετώπιση της υγείας, της ευεξίας και καλοζωίας των ασθενών. Είναι μια συνολική προσπάθεια αντιμετώπισης της ζωής των ασθενών έχοντας σαν κύριο μέλημα τη βελτίωση όχι μόνο της υγείας τους αλλά και του συνολικότερου τρόπου ζωής τους. Επιστημονικά υπεύθυνη είναι η ακαδημαϊκή υπότροφος της κλινικής κυρία Πόπη Καλαϊτζή, η οποία είναι ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και κάνει εξαιρετική δουλειά, με τους ασθενείς να δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι και η αξιολόγηση του ιατρείου να είναι πολύ θετική».

Το ιδανικό είναι να πάει κάποιος μόλις διαγνωστεί - Διασύνδεση με όλα τα ιατρεία

Όπως λέει η διακεκριμένη ογκολόγος, πολλοί ασθενείς αναφέρουν ότι ο καρκίνος τους έκανε να αγαπήσουν τον εαυτό τους. «Ως εκ τούτου η ολιστική προσέγγιση αυτού του ιατρείου συμβάλλει σημαντικά τόσο στη γενικότερη ευεξία, αλλά και στην έκβαση από την ίδια τη νόσο». Όπως διευκρινίζει η κυρία Ψυρρή, η κλινική απευθύνεται σε όλους τους ασθενείς και όχι μόνο σε όσους έχουν ολοκληρώσει τις θεραπείες τους, όπως θα νόμιζε κανείς από τον τίτλο της. «Το ιδανικό είναι να έρθει κάποιος μόλις διαγνωστεί, καθώς είναι συμπληρωματικό κομμάτι της θεραπείας. Το ιατρείο αγκαλιάζει τον ασθενή, τον διασυνδέει με όλα τα υπόλοιπα ιατρεία, με το κομμάτι της διατροφής και της άσκησης, όπου έχουμε το Πρόγραμμα του ΙΣΝ με την ορθοπεδική κλινική το "Αction for Cancer", που τους παραπέμπουμε και αξιολογούνται τι είδους άσκηση χρειάζονται. Επομένως, αντί ο ασθενής να προσπαθεί να βρει μόνος του το τι χρειάζεται, γίνεται μία αξιολόγηση των αναγκών του και δημιουργείται η γέφυρα με όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες».

*Για ραντεβού όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να κλείσει κάθε Δευτέρα 09:00-15:00 στο 1535 και στη γραμματεία της κλινικής 210-5831255

