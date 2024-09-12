Από την αρχή της περιόδου 2024 έως και τις 11 Σεπτεμβρίου έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 162 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 121 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 41 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώσθηκαν/δηλώθηκαν 22 νέα εγχώρια κρούσματα. Έχουν καταγραφεί, επίσης, τέσσερα εισαγόμενα κρούσματα της λοίμωξης σε ασθενείς που εκτέθηκαν σε άλλες χώρες του εξωτερικού (τρία στην Αλβανία και ένα στην Αυστρία), τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην περαιτέρω ανάλυση. Για ακόμη δύο κρούσματα με σύνθετο ιστορικό ταξιδιών εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διερεύνησης σχετικά με το εάν πρόκειται για εισαγόμενα ή εγχώρια (τα οποία, επίσης, δεν περιλαμβάνονται στην περαιτέρω ανάλυση).

Έχουν καταγραφεί συνολικά 25 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό, ηλικίας άνω των 60 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων 80 έτη, εύρος 61-93 έτη), οι οκτώ την τελευταία εβδομάδα. Ένας επιπλέον θάνατος ασθενούς με διαγνωσμένη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου αποδόθηκε σε άλλο σοβαρό συνυπάρχον πρόβλημα υγείας (δεν συμπεριλαμβάνεται στον συνολικό αριθμό θανόντων).

Σε ποιες περιοχές έχουν καταγραφεί κρούσματα

Κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, έχουν καταγραφεί σε 62 δήμους της χώρας, σε 28 Περιφερειακές Ενότητες. Συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Λευκάδας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Χαλκιδικής, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Κιλκίς, Ημαθίας, Ροδόπης, Δράμας, Έβρου, Ξάνθης, Θάσου, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Φθιώτιδας, Βοιωτίας και στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Θεωρείται πιθανή και αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες γειτονικές αυτής έχουν καταγραφεί -εκτός από τη χώρα μας- κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβενία, Κροατία, Κόσοβο, Αλβανία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία και Τουρκία.

Η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια αποτελούν τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για τον έλεγχο της νόσου.

