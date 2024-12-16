Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων κοκκύτη καταγράφονται στη χώρα, σύμφωνα με τον αναπληρωτή καθηγητή Υγιεινής και Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Γκίκα Μαγιορκίνη. «Φέτος, έχουμε τόσα κρούσματα όσα την τελευταία 20ετια», αναφέρει χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του.

Μιλώντας στο Action 24, ο καθηγητής απέδωσε την έξαρση αυτή σε «εμβολιαστικά κενά».

«Το εμβόλιο είναι μαζί με τη διφθερίτιδα και τον τέτανο. Ξεκινούν τα βρέφη από 2 μηνών, το κάνουν στους 4-6 μήνες, στους 18 μήνες, στα 4-6 έτη και συνεχίζουν ως ενήλικες στα 18 και από εκεί και πέρα ανά 10 χρόνια», αναφέρει ο κ. Μαγιορκίνης.

Τα συμπτώματα του κοκκύτη

Αναφορικά με τα συμπτώματα του κοκκύτη, ο κ. Μαγιορκίνης αναφέρει πως «η διάγνωση στα βρέφη είναι μόνο από ειδικό παιδίατρο. Ο κοκκύτης ξεκινά με απλό κρυολόγημα και μετά από 1 εβδομάδα εγκαθίσταται παροξυσμικός βήχας, κάποιος βήχει για πολύ ώρα και δεν μπορεί να ανασάνει».

Σύμφωνα με τον καθηγητή: «Είναι μια βακτηριακή νόσος, όχι ιός, είναι ένα μικρόβιο που προκαλεί τη συμπτωματολογία. Μεταδίδεται αναπνευστικά με τα σταγονίδια. Η υποψία ξεκινάει με τον βήχα και θα πρέπει να ξεκινήσει κανείς αντιβιοτική θεραπεία μέσα σε δύο εβδομάδες από την έναρξη του βήχα».

Όσον αφορά τη διάγνωση, ο καθηγητής τονίζει πως «γίνεται με ειδική λήψη επιχρίσματος, οι κλασσικές καλλιέργειες δεν τον αναζητούν αλλά πρέπει να τον ψάξεις ειδικά».



