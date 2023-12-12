Λεύκη: Νέα κρέμα για την αντιμετώπισή της

Η λεύκη είναι μία αρκετά κοινή επίκτητη δερματοπάθεια που εκδηλώνεται με την εμφάνιση λευκών κηλίδων στο δέρμα, με διάμετρο από λίγα χιλιοστά μέχρι και εκατοστά.

Η λατινική ονομασία της λεύκης είναι ο όρος vitiligo (Aulus Cornelius Celsus, 25πΧ-50 μΧ), που σημαίνει ελάττωμα ή ψεγάδι. Πέρα από την αλλαγή στο χρώμα, το δέρμα παραμένει φυσιολογικό στη σύσταση και την υφή του.

Η λεύκη προσβάλλει εξίσου και τα δύο φύλα και η συχνότητά της υπολογίζεται στο 1-2% του γενικού πληθυσμού. Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία αλλά συχνότερα εμφανίζεται σε άτομα 10-30 ετών. Δεν είναι μεταδοτική νόσος. Η λεύκη μπορεί να είναι κληρονομική σε κάποιο βαθμό, καθώς το 20-30% των ασθενών αναφέρουν προσβολή από τη νόσο και άλλου μέλους της οικογένειάς τους.

Η λεύκη ανήκει στα αυτοάνοσα νοσήματα, κατά τα οποία ο ίδιος ο οργανισμός επιτίθεται στους ιστούς και τα όργανά του. Στην περίπτωση της λεύκης, ο ίδιος ο οργανισμός επιτίθεται σε ορισμένα μελανοκύτταρα του σώματος και προκαλεί διακοπή της έκκρισης μελανίνης, με αποτέλεσμα την εμφάνιση άσπρων σημαδιών ή τριχών. Η νόσος μπορεί να εντοπίζεται σε ένα μόνο σημείο του σώματος ή να επεκτείνεται σε όλο το σώμα.

Η λεύκη είναι μία χρόνια νόσος. Δεν απειλεί τη σωματική υγεία των ασθενών αλλά όταν εμφανίζεται σε μεγάλο βαθμό και σε αρκετά εμφανή σημεία, μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα αυτοπεποίθησης στα άτομα που νοσούν με αποτέλεσμα να αναπτύξουν ψυχολογικά προβλήματα.

Θεραπευτική αγωγή που να οδηγεί σε ίαση της νόσου σε όλους τους ασθενείς δεν υπάρχει. Τα αποτελέσματα των μέχρι σήμερα διαθέσιμων θεραπειών ποικίλλουν και δεν είναι δυνατόν να εγγυηθούν τον πλήρη επαναχρωματισμό της περιοχής. Μετά τη διακοπή της θεραπείας, η νόσος μπορεί να επανεμφανιστεί στα ίδια ή σε άλλα σημεία του σώματος.

Μέχρι πρόσφατα, για την αντιμετώπιση της λεύκης μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο τη φωτοθεραπεία και ορισμένες κρέμες που περιείχαν, είτε κορτιζόνη, είτε τους τοπικούς αναστολείς της καλσινευρίνης. Πριν μερικούς μήνες, όμως, εγκρίθηκε τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη μία νέα κρέμα για την αντιμετώπιση της νόσου. Η κρέμα αυτή έδειξε ικανοποιητική αποτελεσματικότητα στις μέχρι τώρα μελέτες και σύντομα αναμένεται να έρθει και στην Ελλάδα.

