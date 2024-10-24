Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση με τίτλο «Στην Καρδιά της Καινοτομίας: Το Παρόν και το Μέλλον της Καρδιολογίας και Καρδιοχειρουργικής στην Ελλάδα», η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, από τα νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ, μέλη του Hellenic Healthcare Group (HHG).

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Κυβέρνησης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κα. Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο Υφυπουργός Υγείας κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ κ. Δημήτριος Χούπης, η Διοικήτρια ΕΟΠΥΥ κα. Θεανώ Καρποδίνη και η Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κα. Βασιλική-Κωνσταντίνα Γκογκοζώτου, η Βουλευτής κα. Μιλένα Αποστολάκη, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ. Γεώργιος Πατούλης, γενικοί γραμματείς του Υπουργείου Υγείας, ο κ. Δημήτριος Σπυρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Hellenic Healthcare Group, καθώς και πλήθος επωνύμων του επιχειρηματικού, του ακαδημαϊκού και του ιατρικού κόσμου, κυβερνητικά και θεσμικά στελέχη όπως και ανώτατα στελέχη της διοίκησης του Ομίλου, διακεκριμένοι καρδιολόγοι, καρδιοχειρουργοί, νοσηλευτές και τεχνολόγοι των Νοσοκομείων του HHG καθώς και ευρύ κοινό.

Το ΥΓΕΙΑ και το ΜΗΤΕΡΑ εφαρμόζοντας μια στρατηγική πολλών ετών, παρουσίασαν τη δυνατότητα τους να καλύψουν με τον καλύτερο τρόπο όλο το φάσμα των καρδιοπαθειών από τη νεογνική ηλικία μέχρι και τις πολύ μεγάλες ηλικίες, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθούν και εφαρμόζουν με τον πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο τις εξελίξεις στα μεγάλα εξελισσόμενα πεδία όπως:

- Την ιατρική απεικόνιση στην καρδιαγγειακή ιατρική

- Την εφαρμογή διακαθετηριακών βαλβίδων για όλες βαλβίδες της καρδιάς, μία εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη των τελευταίων ετών

- Την καρδιοχειρουργική μικρών χειρουργικών τομών και την ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική

- και τέλος όλες τις εξελίξεις που αφορούν την σύγχρονη επεμβατική αρρυθμιολογία και επιμέρους τις εξελίξεις στο ablation της κολπικής μαρμαρυγής.

Περαιτέρω, το ΥΓΕΙΑ αναγνωρίζοντας την στρατηγική σημασία της εξωστρέφειας και ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού, έκρινε σκόπιμο να ιδρύσει Διεθνές Κέντρο Καρδιοχειρουργικής Ελλάδος / ΥΓΕΙΑ, με διευθυντή τον κ. Θεόδωρο Κωφίδη προκειμένου να οργανώσει πληρέστερα ένα αριθμό δράσεων που περιλαμβάνουν καινοτόμες λύσεις στην εξελισσόμενη καρδιοχειρουργική και προσέλκυση ασθενών από το εξωτερικό.

Ανδρέας Καρταπάνης

Ο κ. Ανδρέας Καρταπάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ και Διευθύνων Σύμβουλος του ΜΗΤΕΡΑ, κατά την εναρκτήρια ομιλία του, ανέφερε: «Το κορυφαίο ιατρικό δυναμικό των Νοσοκομείων μας, οι άρτια εκπαιδευμένοι νοσηλευτές μας και ο τελευταίας γενιάς τεχνολογικός εξοπλισμός, συνθέτουν όλα αυτά τα χρόνια τις πιο αξιόπιστες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας στην αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων. Η ίδρυση του Διεθνούς Κέντρου Καρδιοχειρουργικής Ελλάδoς/ΥΓΕΙΑ ενισχύει τη δέσμευσή μας στην αριστεία και στην πρωτοπορία. Στόχος μας είναι να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους ασθενείς μας, προάγοντας την Ελλάδα ως διεθνή προορισμό για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων.»

Πάνος Βάρδας

Ο Καθηγητής κ. Πάνος Βάρδας, Συντονιστής του Τομέα Καρδιάς των νοσοκομείων ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ, παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της καρδιοαγγειακής ιατρικής, με έμφαση στην καινοτομία και τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, όπως η επεμβατική καρδιολογία και η τεχνητή νοημοσύνη.

Ακολούθησε πάνελ συζήτησης με τη συμμετοχή έντεκα διακεκριμένων καρδιολόγων και καρδιοχειρουργών των νοσοκομείων ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ. Οι συμμετέχοντες, κα. Αφροδίτη Τζίφα και οι κ.κ. Πέτρος Δανιάς, Δημήτριος Ηλιόπουλος, Μιχαήλ Κουτούζης, Στυλιανός Κωνσταντινίδης, Φώτιος Μητρόπουλος, Στρατής Παττακός, Αθανάσιος Πιπιλής, Κωνσταντίνος Σπάργιας, Στυλιανός Τζέης και Ηλίας Τσούγκος, συζήτησαν τις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις και τις προκλήσεις στην αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων.

Θεόδωρος Κωφίδης

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ομιλία του κ. Θεόδωρου Κωφίδη, Διευθυντή του Διεθνούς Κέντρου Καρδιοχειρουργικής Ελλάδος/ΥΓΕΙΑ και Διευθυντή της Α' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, ο οποίος παρουσίασε το όραμα του Κέντρου, αναδεικνύοντας την σημαντικότητα εφαρμογής καινοτόμων χειρουργικών εφαρμογών, σύγχρονης εκπαίδευσης και οπωσδήποτε ανάπτυξης εξωστρέφειας στην προσέλκυση ασθενών από χώρες του εξωτερικού.

Τα νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να επενδύουν διαρκώς σε νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους, συμβάλλοντας στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και στην αντιμετώπιση των καρδιολογικών παθήσεων, που αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία σήμερα.



