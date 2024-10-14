Ζητήματα που σχετίζονται με την γονιμότητα φαίνεται ότι αγνοούν οι Ελληνίδες. Χαρακτηριστικά οι περισσότερες γυναίκες δεν γνωρίζουν ότι το 95% του ωοθηκικού αποθέματος τους έχει ήδη χαθεί έως την ηλικία των 35 ετών, αναφέρουν οι επιστήμονες.

Πολιτεία και επιστημονική κοινότητα αναλαμβάνουν δράση για να καλυφθεί το κενό

Η Ελλάδα έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων στον κόσμο κι από τους μεγαλύτερους μέσους όρους ηλικίας γυναικών που αποκτούν το πρώτο τους παιδί, τόνισαν οι ομιλητές στο πλαίσιο του 19ου Ετήσιου Πανελλήνιου Συνεδρίου του ΕΔΔΥΠΠΥ (Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του ΠΟΥ), που πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Μάνδρας-Ειδύλλιας (10-13 Οκτωβρίου).

Σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου, όταν οι γυναίκες συνειδητοποιούν τα ελαττωμένα επίπεδα AMH, το 83% αλλάζει τα αναπαραγωγικά τους σχέδια, το 36% επιταχύνει την πρώτη τους εγκυμοσύνη για τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό γύρω στο 28% εξετάζει την κρυοσυντήρηση ωαρίων.

«Οι οικογένειες πλέον τείνουν να είναι μικρότερες, ο αριθμός των γυναικών που θα μπορούσαν να γεννήσουν εάν το επιθυμούν μειώνεται, η ηλικία της γυναίκας όταν αποκτά το 1ο της παιδί είναι μεγαλύτερη σε σχέση με το παρελθόν», επεσήμανε κατά την ομιλία του ο Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος του ΙΣΑ και του ΕΔΔΙΠΠΥ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ για το 2022, οι γεννήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 76.541 βρέφη, με τα νέα δεδομένα για το 2023 να βρίσκουν τις γεννήσεις στις 71.456, μία επιπλέον μείωση 6.1%, ενώ αντίστοιχα οι θάνατοι για το 2022 έφθασαν τους 140.801, και το 2023 τους 128.101.

Δράσεις ενημέρωσης για την αναγκαιότητα της Αντιμυλλέριου Ορμόνης (AMH)

Το ΕΔΔΥΠΠΥ υλοποιεί δράσεις ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και ενημέρωση του πληθυσμού σχετικά με τη αναγκαιότητα της Αντιμυλλέριου Ορμόνης (AMH).

Σημειώνεται ότι η εξέταση αίματος για την AMH αποτελεί έναν αποτελεσματικό βιοδείκτη πρόβλεψης και ενημέρωσης, για το ωοθηκικό απόθεμα, των γυναικών. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε στην 88η ΔΕΘ τον δωρεάν έλεγχο γονιμότητας σε γυναίκες από 30 έως και 35 ετών.

Σύμφωνα με τους ομιλητές, στο 19ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του ΕΔΔΥΠΠΥ, το σύνολο των ωαρίων που διαθέτει μια γυναίκα στις ωοθήκες της σχηματίζεται κατά την εμβρυική ζωή και το απόθεμα αυτό συνεχώς μειώνεται χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης.

Το πρόγραμμα μέτρησης της ΑΜΗ έχει ξεκινήσει από τον ΕΔΔΙΠΠΥ πιλοτικά, σε 5 δήμους της Αττικής, στους οποίους οι γυναίκες είχαν την ευκαιρία, να ενημερωθούν για τη σημαντική αυτή εξέταση και να την κάνουν δωρεάν. Ειδικότερα έχουν υλοποιηθεί δράσεις στους δήμους Μάνδρας Ειδυλλίας, Κηφισιάς, Λοκρών, Ηρακλείου Αττικής και Αγ. Παρασκευής. Μάλιστα, στο συνέδριο ανακοινώθηκε ότι το πρόγραμμα πρόκειται να επεκταθεί και σε άλλους δήμους και σε περισσότερες γυναίκες.

Όπως επισημάνθηκε από τους ομιλητές, η μέτρηση της ΑΜΗ προσφέρει μια αξιόπιστη εκτίμηση του ωοθηκικού αποθέματος και μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες να κατανοήσουν καλύτερα, τα περιθώρια που τους δίνει η ίδια η φύση. Δίνει την δυνατότητα, για λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σε επίπεδο πρόληψης και προάσπισης της γονιμότητας με επιλογές είτε απόκτησης παιδιού νωρίτερα εφόσον το επιθυμούν είτε κρυοσυντήρησης ωαρίων έγκαιρα, δηλαδή πριν τα 35 έτη.

«Η ένταξη της εξέτασης ΑΜΗ στα ΚΕΠ Υγείας των δήμων σηματοδοτεί την εμπέδωσης μιας κουλτούρας ενημέρωσης και πρόληψης σε όλες τις φάσεις της δημιουργίας οικογένειας. Η συνεργασία των διαφόρων φορέων είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική υλοποίηση αυτής της στρατηγικής και η δωρεάν συνταγογράφηση της ΑΜΗ έχει ιδιαίτερη σημασία στην προσπάθεια για την αναχαίτηση της υπογονιμότητας. Η παροχή της εξέτασης ΑΜΗ στους δημότες, κυρίως για το συγκεκριμένο ηλικιακό γκρουπ των 30-35 ετών είναι πράγματι η απαρχή μιας νέας εποχής που θα επιτρέπει στις γυναίκες να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις, για τον οικογενειακό τους προγραμματισμό», τόνισε ο κ. Πατούλης.

Πηγή: skai.gr

