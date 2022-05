Ένα ακόμη παιδί πέθανε από τη μυστηριώδη οξεία ηπατίτιδα στις ΗΠΑ, όπως αποκάλυψαν οι υγειονομικοί αξιωματούχοι, ανεβάζοντας τον εθνικό απολογισμό σε έξι.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο αναπληρωτής διευθυντής στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) αποκάλυψε το θάνατο σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, λέγοντας ότι αναφέρθηκε μια ημέρα αφότου ο οργανισμός ενημέρωσε τον αριθμό των κρουσμάτων του.

Ο Δρ Τζέι Μπάτλερ δεν αποκάλυψε την περιοχή ή την ηλικία του παιδιού που πέθανε από ηπατίτιδα.

Η Αμερική έχει μέχρι τώρα τους περισσότερους θανάτους από οποιαδήποτε χώρα, με την Ινδονησία να έχει αναφέρει πέντε και από έναν στην Παλαιστίνη και την Ιρλανδία.

Συνολικά 180 κρούσματα ηπατίτιδας έχουν εντοπιστεί σε 35 πολιτείες. Έχουν γίνει επίσης 15 μεταμοσχεύσεις ήπατος.

