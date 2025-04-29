Οι δραστηριότητες που βασίζονται σε οθόνες θα πρέπει να απαγορευτούν για παιδιά κάτω των 6 ετών, επειδή «επηρεάζουν μόνιμα την υγεία και τις πνευματικές τους ικανότητες», υποστήριξαν πέντε επιστημονικές ενώσεις στη Γαλλία σε ανακοίνωσή τους που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Αυτή η «έκκληση για συλλογική ευαισθητοποίηση» απευθύνεται σε «νέους γονείς, δασκάλους, εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς, φροντιστές, πολιτικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων» και συνυπογράφεται και δημοσιεύεται στο διαδίκτυο από τη Γαλλική Εταιρεία Παιδιατρικής και από εκείνες της Δημόσιας Υγείας, της Εταιρείας Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου, της Οφθαλμολογίας, καθώς και από τη Γαλλόφωνη Εταιρεία Υγείας και Περιβάλλοντος.

Το ουσιαστικό μήνυμα των υγειονομικών αρχών--"όχι οθόνη πριν από την ηλικία των τριών ετών"-- είναι «σαφώς ανεπαρκές και πρέπει να επικαιροποιηθεί υπό το πρίσμα των πρόσφατων στοιχείων" και να γίνει: "Όχι οθόνες πριν από την ηλικία των έξι ετών", προειδοποιούν οι ενώσεις.

«Το 2025, δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία και υπάρχουν πολυάριθμες διεθνείς επιστημονικές δημοσιεύσεις για να μας υπενθυμίσουν: ούτε η τεχνολογία των οθονών ούτε το περιεχόμενό τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υποτίθεται ότι είναι 'εκπαιδευτικά', είναι κατάλληλα για έναν μικρό, αναπτυσσόμενο εγκέφαλο», προσθέτουν οι υπογράφοντες.

«Οι οθόνες, όποια και αν είναι η μορφή τους - τηλεόραση, τάμπλετ, τηλέφωνο - δεν καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών» και, «ακόμα χειρότερα, εμποδίζουν και αλλοιώνουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου τους», προειδοποιούν οι επιστημονικές ενώσεις.

Οι επαγγελματίες υγείας και οι δάσκαλοι νηπιαγωγείων και της πρώτης τάξης του Δημοτικού «έχουν παρατηρήσει τη βλάβη που προκαλείται από την τακτική έκθεση σε οθόνες πριν από την είσοδο στο Δημοτικό σχολείο: γλωσσικές καθυστερήσεις, προβλήματα προσοχής και μνήμης, κινητική διέγερση», συνεχίζει το κείμενο.

«Ενώ επηρεάζονται όλα τα κοινωνικοεκπαιδευτικά περιβάλλοντα, η έκθεση είναι υψηλότερη σε μειονεκτούντα νοικοκυριά, συμβάλλοντας στην αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων», σημειώνεται.

Όπως τονίζεται, η νευρολογική ανάπτυξη του παιδιού προκύπτει από «πολλές και ποικίλες παρατηρήσεις και αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον» για τις οποίες «τα πρώτα έξι χρόνια της ζωής είναι θεμελιώδη».

«Δεν πρόκειται για δαιμονοποίηση των ψηφιακών εργαλείων και της χρήσης τους, αλλά υπάρχει μια ηλικία για όλα», τονίζουν αυτοί οι ειδικοί υγείας, οι οποίοι καλούν ιδιαίτερα τους γονείς να «δημιουργήσουν ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την υγεία και την ανάπτυξη του παιδιού», ενθαρρύνοντας «εναλλακτικές δραστηριότητες: ανάγνωση, ελεύθερο παιχνίδι, επιτραπέζια, παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους, αθλητικές, δημιουργικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

