Οι νέες τεχνικές αντιμετώπισης στην αρθροσκόπηση του ώμου

Η αλήθεια είναι ότι ο ώμος είναι σχετικά παραμελημένος σε σχέση με το γόνατο. Σε κάθε βήμα το γόνατο, ακόμα και εξαιτίας μιας απλής ρήξης μηνίσκου, επειδή προκαλείται πόνος, μας οδηγεί στο να απευθυνθούμε άμεσα σε έναν ειδικό και να προσπαθήσουμε να δώσουμε λύση. Αντίθετα, στην περίπτωση του ώμου, υπάρχουν πολλά μικρά συμπτώματα, αθώα για τον ασθενή, τα οποία όμως μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές παθήσεις που, αν τις αμελήσουμε, μετά δύσκολα αντιμετωπίζονται.

«Τα συμπτώματα αυτά σχετίζονται με απλές καθημερινές δραστηριότητες, όπως όταν προσπαθούμε να βάλουμε τη ζώνη του αυτοκινήτου και δεν μπορούμε πλέον να την πιάσουμε με ευκολία ή όταν, για παράδειγμα, δυσκολευόμαστε να κατεβάσουμε κάποιο αντικείμενο από το ράφι της κουζίνας.

Επίσης, ειδικά το καλοκαίρι, μπορεί να διαπιστώσουμε ότι στο κολύμπι, το ελεύθερο και κυρίως το ύπτιο δεν τα εκτελούμε με την ίδια ευκολία, όπως κάναμε π.χ. πέρυσι, είτε λόγω μιας δυσκαμψίας είτε μιας μικρής ενόχλησης. Τα εν λόγω συμπτώματα μπορεί να κρύβουν παθήσεις, όπως η μερική ρήξη του υπερακανθίου, που είναι και η πιο συχνή πάθηση στην οποία δεν δίνουμε σημασία και δυστυχώς φτάνουμε στον γιατρό πολύ αργά, όταν πλέον η ρήξη είναι μεγάλη και πλήρης και σε αρκετές περιπτώσεις μη αναστρέψιμη», επισημαίνει ο κ. Ιωάννης Τσώλος Διευθυντής Ορθοπαιδικός στο Metropolitan Hospital.

Πώς γίνεται η σωστή διάγνωση για αυτές τις παθήσεις;

«Η σωστή διάγνωση σχετίζεται με το αν αυτά τα συμπτώματα είναι επαναλαμβανόμενα. Εάν, δηλαδή, μέσα σε μία εβδομάδα εμφανιστούν 3-4 φορές είναι αρκετή ένδειξη για να απευθυνθεί κανείς σε κάποιον ειδικό και μετά πολύ εύκολα, με μια κλινική εξέταση, διαπιστώνεται το πρόβλημα. Άλλωστε, ο ώμος έχει αυτό το πλεονέκτημα, με μια απλή μαγνητική είναι δυνατή η διάγνωση.

Στην εποχή μας, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια μερική ρήξη πριν γίνει πλήρης με μια απλή αρθροσκόπηση, βάζοντας μια κάμερα στην οπίσθια επιφάνεια του ώμου και μόνο διαδερμικά, δηλαδή, έξω από τον ώμο, με 2 οπές, περνάμε ειδικά ράμματα και φτιάχνουμε τον τένοντα, δίνοντας τη λύση εύκολα και γρήγορα», εξηγεί.

Πόσο διαρκεί συνήθως η όλη διαδικασία;

Στα χέρια ενός έμπειρου χειρουργού, γιατί ο ώμος χρειάζεται εξειδικευμένους επιστήμονες, οι οποίοι να μπορούν να αντιμετωπίζουν αυτές τις παθήσεις, δεν ξεπερνά κυριολεκτικά τη μισή ώρα, αφού πρόκειται για μια αναίμακτη μέθοδο, με τον ασθενή να μπαίνει στην κλινική το πρωί και να βγαίνει το απόγευμα. Μάλιστα, ενώ παλαιότερα χρειαζόταν κανείς 6-9 μήνες αποκατάσταση, πλέον μέσα σε 3 ή 4 μήνες ο ασθενής επιστρέφει σε πλήρη δραστηριότητα.

Ποια είναι η σημασία των ρομποτικών συστημάτων στην πραγματοποίηση τέτοιου είδους επεμβάσεων;

«Καταρχάς είναι σημαντικό, ειδικά στον ώμο, να γίνει η σωστή τοποθέτηση, αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι να επιλεγεί το σωστό μέγεθος των υλικών που θα τοποθετηθούν. Σε αντίθεση με άλλες αρθρώσεις, ο ώμος έχει το μειονέκτημα ότι η διάρκεια ζωής των υλικών είναι μικρότερη. Ενώ μπορεί να φτάσει στο ισχίο ακόμα και 18 με 20 χρόνια και στο γόνατο 15 με 18 χρόνια, στον ώμο αυτό το διάστημα περιορίζεται, λόγω της πολυπλοκότητας της άρθρωσης, και φτάνει μέχρι τα 8 με 10 χρόνια.

Γι’ αυτόν τον λόγο, η διαδικασία της συντήρησης της δουλειάς που έχουμε κάνει με τον ασθενή μας είναι εξαιρετικά σημαντική. Το πιο κομβικό όμως, όπως προαναφέρθηκε, είναι να τοποθετηθεί σωστά το υλικό, και σε αυτό βοηθούν δραστικά τα ρομποτικά συστήματα. Ήδη από το στάδιο του προεγχειρητικού ελέγχου, δηλαδή πριν ο ασθενής μπει στο χειρουργείο, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πού ακριβώς πρέπει να τοποθετηθεί το υλικό, και έτσι αυξάνεται η διάρκεια ζωής του, κάτι που αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα», αναφέρει.



Νέες τεχνικές και στον ώμο

«Όπως είναι γνωστό, το Metropolitan Hospital είναι το κορυφαίο νοσοκομείο σε ρομποτικές επεμβάσεις ισχίου και γόνατος. Πλέον», τονίζει ο ειδικός, «εφαρμόζουμε τις νέες τεχνικές και στον ώμο. Αρχικά, χρησιμοποιούμε συστήματα πλοήγησης (navigation), δηλαδή ημι-ρομποτικά συστήματα, και σε συνδυασμό με τη νέα μέθοδο ανάστροφης ολικής αρθροπλαστικής, επιτυγχάνουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Αυτή η μέθοδος είναι παρόμοια με αυτές που εφαρμόζονται στο γόνατο και το ισχίο. Η νέα τεχνολογία και οι σύγχρονες μέθοδοι που εφαρμόζουμε στην κλινική μας επιτρέπουν τη βέλτιστη τοποθέτηση και τη μέγιστη διάρκεια ζωής των υλικών, προσφέροντας στους ασθενείς μας καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερη ασφάλεια.

Συνολικά, η σωστή τοποθέτηση και η χρήση της ρομποτικής τεχνολογίας συμβάλλουν καθοριστικά στην επιτυχία των επεμβάσεων και στη μακροχρόνια αποτελεσματικότητά τους.

Ειδικότερα, η Ορθοπαιδική Κλινική του Metropolitan Hospital λειτουργεί όλο το 24ωρο. Με την υποστήριξη της σύγχρονης τεχνολογίας και την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων ιατρικών μεθόδων, αντιμετωπίζει όλο το φάσμα τόσο των επειγόντων, όσο και των χρόνιων ορθοπαιδικών παθήσεων. Με τη μέθοδο της ενδομυελικής ήλωσης αντιμετωπίζονται όλοι οι τύποι των καταγμάτων μακρών οστών.

Στο Τμήμα Αθλητικών Κακώσεων – Αρθροσκόπησης ενδοσκοπούνται μεγάλες και μικρές αρθρώσεις με σύγχρονα μέσα και video, ενώ η Ορθοπαιδική Κλινική αντιμετωπίζει όλες τις χρόνιες εκφυλιστικές παθήσεις των αρθρώσεων με τελευταίας γενιάς αρθροπλαστικών.

Το Τμήμα Ώμου - Αγκώνα & Αθλητικών Κακώσεων Άνω Άκρου, προσφέρει όλες τις εξειδικευμένες σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους για την αποκατάσταση τραυματικών, εκφυλιστικών και αθλητικών κακώσεων στον ώμο και τον αγκώνα. Τα περισσότερα προβλήματα αντιμετωπίζονται επιτυχώς με την αρθροσκοπική μέθοδο “χειρουργείο από κλειδαρότρυπα”.

Το ανθρώπινο δυναμικό της Ορθοπαιδικής Κλινικής διαθέτει μεγάλη πείρα στην εφαρμογή όλων των σύγχρονων τεχνικών, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθότερη επιλογή της θεραπευτικής μεθόδου για την αντιμετώπιση κάθε περιστατικού», καταλήγει ο κ. Τσώλος.

Πηγή: skai.gr

