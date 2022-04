Ποια είναι η επόμενη κίνηση του Έλον Μασκ μετά την εξαγορά του Twitter; Όπως τουίταρε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, θέλει να αγοράσει την Coca Cola «για να της ξαναβάλει κοκαΐνη».

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in