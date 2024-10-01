Ξεκινάει και φέτος η περίοδος του αντιγριπικού εμβολιασμού, με το υπουργείο Υγείας να συνιστά στους πολίτες να μην αμελήσουν τον εμβολιασμό τους, σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Η περίοδος επικράτησης της γρίπης είναι κάθε χρόνο από Οκτώβριο έως Μάρτιο, επομένως είναι σημαντικό οι πολίτες να εμβολιαστούν έγκαιρα ώστε να αποφύγουν τις επιπλοκές της νόσου.

Όλα τα συμβατικά εμβόλια χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή και μπορούν να πραγματοποιηθούν και στα φαρμακεία. Επιπλέον, η χώρα διαθέτει και φέτος όπως και πέρυσι, τα νέου τύπου ανοσοενισχυμένα εμβόλια κατά της γρίπης. Τα νέου τύπου εμβόλια χορηγούνται αποκλειστικά με ιατρική συνταγή και συνιστώνται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού.

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος προστασίας από τη γρίπη, καθώς προλαμβάνει σοβαρές επιπλοκές και συμβάλλει στη συνολική μείωση της διασποράς του ιού.

Σημειώνεται ότι ο αντιγριπικός εμβολιασμός είναι ασφαλής και αποτελεσματικός και μπορεί να συγχορηγηθεί με το εμβόλιο κατά του COVID-19, σε διαφορετικά ανατομικά σημεία.

