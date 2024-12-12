Επίτευγμα 2024: Φάρμακο που προλαμβάνει τη μόλυνση από τον ιό HIV

Η ανάπτυξη ενός πολλά υποσχόμενου νέου ενέσιμου φαρμάκου, της λενακαπαβίρης, που προλαμβάνει τη μόλυνση από τον ιό HIV χαρακτηρίζεται από το περιοδικό Science ως «το επίτευγμα της χρονιάς» για το 2024.

Παρά τις εξελίξεις δεκαετιών ο HIV εξακολουθεί να μολύνει περισσότερα από ένα εκατομμύριο άτομα ετησίως. Το νέο φάρμακο προσφέρει ελπίδα παρέχοντας έξι μήνες προστασίας έπειτα από κάθε ένεση.

Οι κλινικές δοκιμές απέδειξαν την αξιοσημείωτη αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρέχοντας 100% προστασία σε έφηβες και γυναίκες στην Αφρική και 99,9% σε ομάδες διαφορετικών φύλων σε όλες τις ηπείρους.

Η επιτυχία του συγκεκριμένου φαρμάκου οφείλεται σε πρωτοποριακή έρευνα σχετικά με την πρωτεΐνη καψίδιο του HIV, η οποία προστατεύει το γενετικό υλικό του ιού. Κάνοντας άκαμπτη αυτή την πρωτεΐνη, το φάρμακο εμποδίζει βασικά στάδια της αντιγραφής του ιού. Σημειώνεται ότι αυτός ο μηχανισμός θα μπορούσε να εμπνεύσει θεραπείες και για άλλες ιογενείς ασθένειες.

Ωστόσο, την ώρα που η κανονιστική έγκριση του φαρμάκου αναμένεται μέχρι το 2025, υπογραμμίζεται ότι η παγκόσμια επιτυχία του εξαρτάται από την οικονομική προσιτότητα, τις συμφωνίες παραγωγής του και τις ισχυρές υποδομές υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

