ΕΟΔΥ για Κίνα: Η κατάσταση τελεί υπό επιτήρηση - Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία Υγεία 11:27, 31.12.2022 linkedin

Η χώρα μας έχει εναρμονιστεί με την μη επιβολή περιοριστικών μέτρων για τις διεθνείς μετακινήσεις, σύμφωνα με τις συστάσεις των διεθνών οργανισμών και της ΕΕ και τελεί σε εγρήγορση αναφέρει μεταξύ άλλων ο ΕΟΔΥ