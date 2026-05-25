Η Ουγκάντα εντόπισε δύο ακόμη επιβεβαιωμένα κρούσματα του Έμπολα, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό κρουσμάτων της χώρας σε επτά.

Τα δύο νέα κρούσματα είναι δύο εργαζόμενοι στον χώρο υγείας και συγκεκριμένα σε ιδιωτική δομή στην πρωτεύουσα Καμπάλα και είναι αμφότεροι Ουγκαντέζοι, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

«Και οι δύο ασθενείς εισήχθησαν στην ειδική μονάδα θεραπείας και λαμβάνουν υγειονομική φροντίδα», αναφέρει το υπουργείο προσθέτοντας ότι οι αρχές ιχνηλατούν όλους όσοι ήρθαν σε επαφή με τα δύο αυτά άτομα.

Το Σάββατο οι αρχές της Ουγκάντας επιβεβαίωσαν τρία νέα κρούσματα του Έμπολα.

Το επίκεντρο της επιδημίας βρίσκεται στη γειτονική ΛΔ Κονγκό--και συγκεκριμένα στην επαρχία Ιτούρι--η οποία συνορεύει με την Ουγκάντα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίας λόγω έξαρσης του σπάνιου στελέχους Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, δήλωσε χθες Κυριακή ότι από την αρχή της έξαρσης του ιού έχουν καταγραφεί περισσότερα από 900 κρούσματα, από τα οποία τα 101 έχουν επιβεβαιωθεί.

Πηγή: skai.gr

