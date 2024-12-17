Αλτσχάιμερ: Χαμηλότερα ποσοστά θανάτου για οδηγούς ταξί και ασθενοφόρων

Μελέτη ερευνητών του νοσοκομειακού φορέα Mass General Brigham στις ΗΠΑ, που διεξήχθη σε περισσότερα από 440 επαγγέλματα, διαπίστωσε ότι οι οδηγοί ταξί και ασθενοφόρων έχουν χαμηλότερα ποσοστά θανάτων από Αλτσχάιμερ.

Η έρευνα, που δημοσιεύεται στο περιοδικό BMJ, εγείρει την πιθανότητα οι εργασίες που απαιτούν συχνή χωρική επεξεργασία, όπως το να υπολογίζεις μια διαδρομή ή τον καλύτερο τρόπο πλοήγησης, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε χαμηλότερα ποσοστά θανάτου από τη νόσο Αλτσχάιμερ.

«Το ίδιο τμήμα του εγκεφάλου που εμπλέκεται στη δημιουργία γνωστικών χωρικών χαρτών, τους οποίους χρησιμοποιούμε για να πλοηγηθούμε στον κόσμο γύρω μας, εμπλέκεται επίσης στην ανάπτυξη της νόσου Αλτσχάιμερ», εξηγεί ο πρώτος συγγραφέας της μελέτης, Βίσαλ Πατέλ, ειδικευόμενος γιατρός στο Τμήμα Χειρουργικής του αμερικανικού νοσοκομείου Brigham and Women's Hospital.

Η έρευνα

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από το Εθνικό Σύστημα Βιοστατιστικής των ΗΠΑ για τους θανάτους ενηλίκων από 443 διαφορετικά επαγγέλματα μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2020 και της 31ης Δεκεμβρίου 2022. Εκτός από το επάγγελμα εξέτασαν, επίσης, κοινωνικοδημογραφικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας, του φύλου, της εθνικότητας και του μορφωτικού επιπέδου.

Από τα σχεδόν εννιά εκατομμύρια άτομα που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη, το 3,88% πέθανε από τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Μεταξύ των οδηγών ταξί, το 1,03% πέθανε από Αλτσχάιμερ, ενώ στους οδηγούς ασθενοφόρων το ποσοστό ήταν 0,74%.

Μετά την προσαρμογή των δεδομένων διαπιστώθηκε ότι οι οδηγοί ασθενοφόρων (0,91%) και οι οδηγοί ταξί (1,03%) είχαν το χαμηλότερο ποσοστό θανάτων λόγω της νόσου Αλτσχάιμερ από όλα τα εξεταζόμενα επαγγέλματα. Αντίθετα, η τάση αυτή δεν παρατηρήθηκε σε άλλα επαγγέλματα που σχετίζονται με τις μεταφορές, χρησιμοποιούν όμως προκαθορισμένες διαδρομές και βασίζονται λιγότερο στην επεξεργασία του χώρου, όπως οι οδηγοί λεωφορείων (3,11%) ή οι πιλότοι αεροσκαφών (4,57%). Επιπλέον, η τάση αυτή δεν παρατηρήθηκε για άλλους τύπους άνοιας.

Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι πρόκειται για μελέτη παρατήρησης, οπότε δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Επιπλέον, αναγνωρίζουν περιορισμούς, όπως το ότι τα άτομα που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ μπορεί να είναι λιγότερο πιθανό να παραμείνουν σε επαγγέλματα οδήγησης που απαιτούν καλή μνήμη, αν και τα συμπτώματα της νόσου Αλτσχάιμερ αναπτύσσονται συνήθως μετά την ηλικία εργασίας.

«Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι είναι σημαντικό να εξετάσουμε πώς τα επαγγέλματα μπορούν να επηρεάσουν τον κίνδυνο θανάτου από τη νόσο Αλτσχάιμερ και κατά πόσο οποιεσδήποτε γνωστικές δραστηριότητες μπορούν να είναι δυνητικά προληπτικές», σημειώνει ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, 'Ανουπαμ Τζένα, γιατρός στο Τμήμα Ιατρικής του Γενικού Νοσοκομείου της Μασαχουσέτης.

Πηγή: skai.gr

