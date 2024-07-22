Διαδερμική αντιμετώπιση παθήσεων του προστάτη

Ο προστάτης είναι μια μικρή ανατομική δομή, μεγέθους καρυδιού, που αποτελεί μέρος του αναπαραγωγικού συστήματος του ανθρώπου, ο οποίος αναδιπλώνεται γύρω από την ουρήθρα. Πρόκειται για έναν αδένα που έχει δύο βασικές λειτουργίες: να βοηθά στην καλή λειτουργία της κύστης κατά την ούρηση, αλλά και στη φυσιολογική σεξουαλική λειτουργία, εκκρίνοντας διάφορα προστατικά υγρά.

Ένα κοινό πρόβλημα σε σχεδόν όλους τους άνδρες, καθώς μεγαλώνουν, είναι η διόγκωση του προστάτη. Αυτό ονομάζεται καλοήθης υπερπλασία ή υπερτροφία του προστάτη.

Ποια είναι τα συμπτώματα των παθήσεων του προστάτη;

«Οι δύο κύριες παθήσεις του προστάτη (υπερπλασία και καρκίνος) προσβάλλουν άνδρες από την ηλικία των 45 ετών και άνω, κατά κύριο λόγο και συνήθως παρουσιάζουν συμπτώματα που είναι κοινά. Η συχνουρία (κατά την ημέρα αλλά και τη νύχτα), η δυσκολία στην ούρηση, η διακεκομμένη ούρηση, το αίσθημα ότι δεν έχει αδειάσει εντελώς η κύστη, η ανάγκη να πάει κάποιος τρέχοντας στην τουαλέτα και η δυσκολία στην έναρξη της ούρησης είναι μερικά από τα συμπτώματα», αναφέρει ο κ. Νικόλαος Μερτζιώτης Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής, Επανορθωτικής και Χειρουργικής Ουρολογίας του Metropolitan General, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Μετεκπαιδευθείς (Ex.H.Reg) στο Institute of Urology, UCL, UK, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εστιακής Θεραπείας και συνεχίζει με τη θεραπευτική αντιμετώπιση των παθήσεων του προστάτη:

Τι σημαίνει διαδερμική θεραπεία;

«Η διαδερμική θεραπεία αποτελεί μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο, η οποία χρησιμοποιεί την εισαγωγή βελόνας ή ίνας λέιζερ διαμέσου του δέρματος, στοχεύοντας τον προστατικό ιστό χωρίς την ανάγκη για τομή. Αυτή η τεχνική επιτυγχάνει υψηλή ακρίβεια χάρη στη συνδυαστική χρήση μαγνητικής τομογραφίας του προστάτη και διορθωτικού υπερηχογραφήματος, παρέχοντας τρισδιάστατη οπτικοποίηση και καθοδήγηση στον γιατρό.

Η τεχνική αυτή οδηγεί σε ελαχιστοποίηση των συνηθισμένων επιπλοκών που παρατηρούνται στις χειρουργικές επεμβάσεις του προστάτη.

Συνήθως γίνεται με τοπική αναισθησία, ενώ ο ασθενής φεύγει από την κλινική ύστερα από λίγες ώρες», εξηγεί ο ειδικός.

Τι συμβαίνει στην περίπτωση καρκίνου του προστάτη;

Η εστιακή θεραπεία με φωτοεξάχνωση είναι ο νέος επαναστατικός τρόπος αντιμετώπισης του καρκίνου του προστάτη, τη δεύτερη πιο συχνή κακοήθεια στον άνδρα στην Ευρώπη. Έχει υπολογισθεί ότι μόνο 9 στους 1.000 άνδρες θα καταλήξουν από αυτήν την πάθηση. Έτσι, πολλοί ασθενείς με εντοπισμένο καρκίνο προστάτη θα οδηγηθούν στο χειρουργείο για ριζική αφαίρεση του οργάνου, πολλές φορές χωρίς να το χρειάζονται, εμφανίζοντας μετά ορισμένοι από αυτούς ακράτεια και σεξουαλική δυσλειτουργία.

«Η εστιακή φωτοεξάχνωση είναι μία μέθοδος η οποία στηρίζεται στην απεικόνιση που συνδυάζει τη μαγνητική τομογραφία του προστάτη με το διορθικό υπερηχογράφημα, ενώ με αισθητήρα καθοδηγείται ο γιατρός τρισδιάστατα απευθείας με την ίνα του λέιζερ στην ύποπτη εστία, με απόλυτη ακρίβεια μέσω του δέρματος, χωρίς τομή, αφήνοντας άθικτα τα υγιή κύτταρα του προστάτη.

Η τεχνική αυτή έχει ως αποτέλεσμα να μην παρουσιάζονται όλες οι συνήθεις επιπλοκές που εκδηλώνονται στη χειρουργική του καρκίνου του προστάτη. Από το 2016 στο Metropolitan General εφαρμόζεται η τεχνική αυτή με πολύ μεγάλα ποσοστά επιτυχίας» καταλήγει ο κ. Μερτζιώτης.

*Η Ουρολογική Κλινική Επανορθωτικής και Χειρουργικής Ανδρολογίας του Metropolitan General, με διευθυντή τον κ. Νίκο Μερτζιώτη και την ομάδα του είναι το μόνο κέντρο στην Ελλάδα που για πρώτη φορά εφάρμοσε μια τροποποιημένη τεχνική εστιακής φωτοεξάχνωσης με λέιζερ, με πολύ μεγάλα ποσοστά επιτυχίας και διεθνώς καταξιωμένη Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει παρουσιαστεί από τον κ. Μερτζιώτη σε Αμερική, Ιαπωνία, Ολλανδία και πρόσφατα στο Πανγαλλικό συνέδριο στο Παρίσι.



