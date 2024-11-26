Δελτίο Τύπου Νοέμβριος: Μήνας Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Παγκρέατος

Στο πλαίσιο του Νοεμβρίου, που έχει καθιερωθεί ως μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του παγκρέατος, μια νέα διεθνής μελέτη, στην οποία συμμετείχε το Τμήμα Χειρουργικής Ήπατος, Παγκρέατος και Χοληφόρων του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, φαίνεται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών με παγκρεατικό καρκίνο.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο κορυφαίο ιατρικό περιοδικό JAMA Surgery με τίτλο "Routine Imaging or Symptomatic Follow-Up After Resection of Pancreatic Adenocarcinoma" (με τον υψηλότερο συντελεστή απήχησης μεταξύ των περιοδικών χειρουργικής, 16.6), καταδεικνύει ότι η συστηματική απεικονιστική παρακολούθηση των ασθενών μετά από χειρουργική επέμβαση για παγκρεατικό καρκίνο οδηγεί σε πρώιμη ανίχνευση υποτροπών και στοχευμένη θεραπευτική παρέμβαση, αυξάνοντας έτσι τη συνολική επιβίωση των ασθενών.

Το ΥΓΕΙΑ, υπό τη διεύθυνση του κ. Γεωργίου Τζίμα, ήταν το μοναδικό ιδιωτικό νοσοκομείο και ένα από τα δύο ελληνικά κέντρα που συμμετείχαν στην πολυκεντρική αυτή μελέτη.

Ο κ. Γεώργιος Τζίμας, Διευθυντής του Τμήματος Χειρουργικής Ήπατος, Παγκρέατος και Χοληφόρων του ΥΓΕΙΑ, σχολίασε τα αποτελέσματα της μελέτης λέγοντας:

«Ο καρκίνος του παγκρέατος παρουσιάζει αυξανόμενη συχνότητα και αναμένεται σύντομα να αποτελεί τη δεύτερη αιτία θνητότητας από νεοπλασματικά νοσήματα. Η συγκεκριμένη μελέτη μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο παρακολούθησης των ασθενών μας μετά από χειρουργική επέμβαση, καθώς η επιθετική στρατηγική παρακολούθησης στοχευμένων τοπικών θεραπειών, όπου αυτό είναι εφικτό, οδηγεί σε βελτίωση της επιβίωσης των ασθενών. Η συμμετοχή μας σε αυτή τη διεθνή προοπτική πολυκεντρική μελέτη, καθώς και σε άλλες διεθνείς έρευνες για τη χειρουργική του ήπατος, παγκρέατος και χοληφόρων, σε συνδυασμό με την εφαρμογή νέων χειρουργικών τεχνικών, όπως η ρομποτική χειρουργική με το σύστημα Da Vinci Xi για όγκους του ήπατος και του παγκρέατος – καθώς και οι πιο σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές (χρήση μοσχευμάτων για τοπικά προχωρημένους όγκους παγκρέατος ή ήπατος), επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή μας για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς με καρκίνο σε αυτές τις περιοχές.»



