Είναι δύσκολο να αγνοήσει κανείς ένα μπολ γεμάτο προφυλακτικά στην είσοδο ενός γυμναστηρίου, που αποτελεί συνηθισμένη συνθήκη για την Αμερική.

Μερικοί φοιτητές του Πανεπιστημίου του Μισισίπι κοντοστέκονται μετά την προπόνησή τους και σκέφτονται να πάρουν ένα προφυλακτικό, όμως αλλάζουν γνώμη όταν ακούν από πίσω τους συμφοιτητές τους να γελούν. Σχεδόν κανείς τελικά δεν παίρνει προφυλακτικό.

Παρότι οι υπάλληλοι ισχυρίζονται ότι ξαναγεμίζουν το μπολ πολλές φορές και παρότι προφυλακτικά είναι διαθέσιμα σε πολλά σημεία της πανεπιστημιούπολης. Οι φοιτητές του Ole Miss λένε ότι η αδιαφορία είναι ενδεικτική της αλλαγής νοοτροπιών.

Λιγότεροι νέοι κάνουν σεξ, αλλά οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες που είναι σεξουαλικά ενεργοί δεν χρησιμοποιούν προφυλακτικά σίγουρα όχι τακτικά, αν όχι καθόλου. Άτομα ηλικίας 15 έως 24 αποτελούσαν το 50% των περιστατικών με χλαμύδια, γονόρροια και σύφιλη το 2022, σύμφωνα με το The Associated Press.

Τα τελευταία στοιχεία από το 2022 δείχνουν ότι το Μισισίπι έχει το υψηλότερο ποσοστό γεννήσεων εφήβων στη χώρα.

Πού οφείλεται η περιφρόνηση του προφυλακτικού - Ήρθε το τέλος του;

Η πτωτική τάση στη χρήση προφυλακτικού οφείλεται σε διάφορους παράγοντες: ιατρικές εξελίξεις όπως μακροπρόθεσμες επιλογές προγενετικού ελέγχου και φάρμακα που αποτρέπουν τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις, ο εξασθενημένος πλέον φόβος μόλυνσης από τον ιό HIV και οι διαφορετικοί τρόποι σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα λύκεια.

Είναι αυτό το τέλος των προφυλακτικών; Όχι ακριβώς. Ωστόσο, μερικοί ειδικοί δημόσιας υγείας σκέφτονται πώς να βοηθήσουν τις νεότερες γενιές να κάνουν ασφαλές σεξ, να γνωρίζουν τις επιλογές τους - συμπεριλαμβανομένων των προφυλακτικών - και να κάνουν τακτικά τεστ για ΣΜΝ.

«Οι παλιές διαφημίσεις προφυλακτικών είχαν σκοπό να σας τρομάξουν και όλοι μας φοβόμασταν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», είπε ο δρ Joseph Cherabie, ιατρικός διευθυντής του Εκπαιδευτικού Κέντρου Πρόληψης του HIV στο St. Louis. «Τώρα προσπαθούμε να απομακρυνθούμε από αυτό και να επικεντρωθούμε περισσότερο σε αυτό που σας εξυπηρετεί».

Αλλαγή νοοτροπιών

Οι γυναίκες είχαν εδώ και καιρό το βάρος της πρόληψης της εγκυμοσύνης ή των ΣΜΝ, είπε ο Cherabie, και η αγορά προφυλακτικών ή αντισυλληπτικών έκτακτης ανάγκης - που συχνά βρίσκονται σε κλειδωμένα ντουλάπια ή συρτάρια - μπορεί να είναι μια άβολη εμπειρία και «εμφανίζει δείγματα ντροπής».

Είναι πιθανό ότι πολλοί από τους μαθητές και φοιτητές δεν χρησιμοποιούν προφυλακτικό, είπε ο Μάγκαν Πέρι, πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Δημόσιας Υγείας του κολεγίου.

Οι νεαρές γυναίκες πρέπει συχνά να αρχίσουν να χρησιμοποιούν προφυλακτικά με άνδρες, είπε, προσθέτοντας ότι έχει ακούσει για άνδρες που λένε στη σύντροφο τους ότι δε χρειάζεται να χρησιμοποιούν προφυλακτικό και ότι θα αγοράσουν το χάπι της επόμενης μέρας για την αποφυγή εγκυμοσύνης

Η Annie Loomis, 25 ετών, φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, είπε ότι οι εφαρμογές γνωριμιών και το περιστασιακό σεξ δυσκολεύουν τους ανθρώπους να γνωρίζουν πώς είναι μια «υγιή σεξουαλική σχέση» όταν πρόκειται για οικειότητα και σεβασμό.

«Αν πεις «Ε, θέλω να φοράς προφυλακτικό» και σου λένε «όχι, δεν το κάνω», δεν κάνεις σεξ. Θα έπρεπε να είναι τόσο απλό», είπε η Loomis. «Αλλά δεν είναι».

Εάν ο κίνδυνος εγκυμοσύνης ήταν ο κινητήριος παράγοντας για τη χρήση προφυλακτικού μεταξύ των ετεροφυλόφιλων ζευγαριών, ο φόβος της μόλυνσης από τον ιό HIV ήταν το κίνητρο για τη χρήση προφυλακτικού στους ομοφυλόφιλους άνδρες.

Αλλά καθώς αυτός ο φόβος έχει υποχωρήσει, το ίδιο ισχύει και για τη χρήση προφυλακτικού, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη που επικεντρώθηκε σε ένα κομμάτι πληθυσμού ομοφυλόφιλων οροθετικών ανδρών.

Το Grindr, μια δημοφιλής εφαρμογή γνωριμιών για ομοφυλόφιλους, αναφέρει ακόμη και τη χρήση προφυλακτικού κάτω από τις λέξεις «kinks» (κινκι) αντί για «υγεία». Τέτοια πράγματα οδηγούν τον Steven Goodreau, έναν εμπειρογνώμονα για τον HIV στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον που ηγήθηκε της μελέτης, να ανησυχεί ότι η αλλαγή στη στάση απέναντι στα προφυλακτικά ρέει και στις νεότερες γενιές.

Ο Goodreau πιστεύει ότι η προώθηση της προφύλαξης πριν από την έκθεση (PrEP), ενός φαρμάκου που αποτρέπει τον HIV, επισκιάζει τα προφυλακτικά ως στρατηγική πρόληψης. Ένα στρατηγικό σχέδιο για την ομοσπονδιακή έρευνα για τον HIV έως το 2025 δεν αναφέρει τα προφυλακτικά, ούτε το εθνικό σχέδιο για τον τερματισμό της επιδημίας του HIV.

Η ευχαρίστηση —τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες— είναι από καιρό ένας αναμφισβήτητος παράγοντας για την έλλειψη χρήσης προφυλακτικών, σύμφωνα με την Δρ Cynthia Graham, μέλος της ομάδας του Ινστιτούτου Kinsey που μελετά τα προφυλακτικά.

Αλλά περισσότερο, η πρόοδος στην ιατρική έχει διευρύνει τις επιλογές τόσο για ΣΜΝ όσο και για την πρόληψη της εγκυμοσύνης.

Οι νεαρές γυναίκες στρέφονται σε αντισυλληπτικά εμφυτεύματα όπως ενδομήτριες συσκευές και αντισυλληπτικά χάπια για να μη μείνουν έγκυες. Και οι ερευνητές λένε ότι από τη στιγμή που οι γυναίκες έχουν δεσμευμένες σχέσεις ή έχουν έναν σεξουαλικό σύντροφο για σημαντικό χρονικό διάστημα, συχνά μεταβαίνουν σε μακροπρόθεσμες μεθόδους αποτροπής εγκυμοσύνης.

Η χρήση προφυλακτικού τώρα είναι «σχεδόν παρελθόν» για τους άνδρες που κάνουν σεξ με άντρες σε σύγκριση με τη δεκαετία του 1980 και τις αρχές της δεκαετίας του 1990 κατά τη διάρκεια της επιδημίας του AIDS, δήλωσε ο Andres Acosta Ardilla, διευθυντής προσέγγισης της κοινότητας σε μια μη κερδοσκοπική κλινική πρωτοβάθμιας περίθαλψης με έδρα το Ορλάντο. που εστιάζει στους Λατίνους με HIV.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.