Το αισιόδοξο μήνυμα ότι η άνοια μπορεί να προληφθεί δίνουν τα αποτελέσματα μελετών και ερευνών. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών, επιδιώκοντας να μεταδώσει αυτό το μήνυμα, διοργανώνει τον 1ο Παγκόσμιο Αγώνα Δρόμου για την πρόληψη της νόσου Alzheimer, που θα διεξαχθεί στις 28 Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη. Ο προάγγελος του Αγώνα θα πραγματοποιηθεί στις 6 Απριλίου, στο πλαίσιο του 19ου Διεθνούς Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 7 Μαρτίου μέσω της ιστοσελίδας www.run2stoalzheimer.gr. Τα έσοδα από τους αγώνες δρόμου θα διατεθούν για υποτροφίες σε φοιτητές που κάνουν έρευνα για την άνοια και τη νόσο Alzheimer.

Η πρόληψη της άνοιας και της νόσου Alzheimer κρίνεται αναγκαία, καθώς οι διεθνείς στατιστικές δείχνουν ότι σήμερα υπάρχουν 50.000.000 ασθενείς παγκοσμίως και 200.000 στην Ελλάδα, ενώ από τη νόσο προσβάλλεται το 10% των ατόμων άνω των 65 ετών και το 30% άνω των 85. Οι επιστήμονες προβλέπουν ότι στο μέλλον ο αριθμός των ατόμων με άνοια θα αυξηθεί δραματικά. Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών εκτιμά ότι ο αριθμός τους στη χώρα μας θα φθάσει στους 354.000 το 2050. Σήμερα, στην Ελλάδα έχουμε 200.000 διαγνωσμένους ασθενείς και η άνοια δοκιμάζει τις αντοχές περίπου ενός εκατομμυρίου ελληνικών οικογενειών.

Η διοργάνωση του 1ου Παγκόσμιου Αγώνα Δρόμου Πρόληψης της Νόσου Alzheimer ανακοινώθηκε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από την πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών, νευρολόγο-ψυχίατρο, ομότιμη καθηγήτρια ΑΠΘ, Μάγδα Τσολάκη.

Τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου

Η κ. Τσολάκη επισήμανε ότι υπάρχουν σημαντικοί μη τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου για τη νόσο Alzheimer αλλά και τροποποιήσιμοι. Ως μη τροποποιήσιμους παράγοντες ανέφερε την ηλικία, το οικογενειακό ιστορικό, την οικογενή νόσο Alzheimer και το σύνδρομο Down.

Τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου, όπως ανέφερε η κ. Τσολάκη, είναι ο διαβήτης, η υπέρταση στη μέση ηλικία, η παχυσαρκία στη μέση ηλικία, η έλλειψη φυσικής άσκησης, η κατάθλιψη, το κάπνισμα, η χαμηλή εκπαίδευση, η απώλεια ακοής, η κρανιοεγκεφαλική κάκωση, η υψηλή κατανάλωση αλκοόλ, η κοινωνική απομόνωση, η μόλυνση της ατμόσφαιρας, η υψηλή LDL χοληστερόλη και η απώλεια της όρασης.

Αν αυτοί οι παράγοντες κινδύνου τροποποιηθούν, τότε η άνοια μπορεί να προληφθεί σε ποσοστό που μπορεί να φτάσει το 40-45%. Η κ. Τσολάκη σημείωσε ότι προφυλακτικοί παράγοντες είναι η σωστή διατροφή, η εκπαίδευση, η φυσική, η νοητική και η κοινωνική δραστηριότητα.

Συμβουλές για τη μείωση του κινδύνου της άνοιας

Η κ. Τσολάκη έδωσε τις εξής συμβουλές για τη μείωση του κινδύνου της άνοιας:

Πρόσεχε τη διατροφή σου

Πρόσεχε το σώμα σου

Να εξασκείς το μυαλό σου

Να κάνεις συχνά τσεκ-απ για αρτηριακή πίεση, σακχαρώδη διαβήτη, χοληστερίνη και ελικοβακτηρίδιο

Πρόσεχε την κοινωνική σου ζωή

Πρόσεξε την κατάθλιψη

Πρόσεχε το κεφάλι σου

Φρόντισε την οικογένειά σου

Να προσέχεις τις συνήθειές σου (κάπνισμα, αλκοόλ)

Να κάνεις σωστή χρήση των φαρμάκων

Να φροντίζεις για την καλή ποιότητα του ύπνου

Να ασχολείσαι και να εκφράζεσαι μέσω των τεχνών

Διατήρησε την πίστη σου στον Θεό

Υποτροφίες για την έρευνα στο θέμα της άνοιας

Την υποστήριξή τους στην πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας εξέφρασαν εκ μέρους του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του, Θεόδωρος Τριανταφυλλίδης, ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού Χρήστος Μήττας και ο αντιπρόεδρος του Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος» Γιάννης Ποδιώτης.

Μάλιστα, ο κ. Ποδιώτης ανακοίνωσε ότι ο Μαραθώνιος «Μέγας Αλέξανδρος» θα είναι ο χορηγός μιας από τις υποτροφίες που θα δοθούν σε Έλληνες φοιτητές που κάνουν έρευνα για την άνοια.

Να σημειωθεί ότι 13 φοιτητές έχουν υποβάλει αίτηση για υποτροφία και μέχρι σήμερα έχουν χρηματοδοτηθεί τρεις: μία από την οικογένεια της κ. Τσολάκη, μία από τον Γιάννη Μασούτη και μία από τον Στέφανο Κασσίδη. Η κάθε υποτροφία είναι ύψους 36.000 ευρώ και θα δοθεί σε διάστημα τριετίας, με 1.000 ευρώ κάθε μήνα. Η κ. Τσολάκη επισήμανε ότι στόχος είναι να βρεθούν χορηγοί ώστε να δοθούν υποτροφίες σε όλους όσοι υπέβαλαν αιτήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.