Α. Γεωργιάδης: «Τέλος Αυγούστου θα είναι έτοιμα τα νέα ΤΕΠ του “Αττικού” Νοσοκομείου!»

Με νέο ένα βίντεο στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, παρουσίασε την επίσκεψή του στο «Αττικόν» νοσοκομείο, προκειμένου να επιθεωρήσει την πορεία των έργων των νέων ΤΕΠ. «Τέλος Αυγούστου θα είναι έτοιμα τα νέα ΤΕΠ του «Αττικού» Νοσοκομείου! Ένα από τα σημαντικότερα έργα που κάνουμε μέσω του ΤΑΑ. Από 500 σε 2.500 τετραγωνικά μέτρα, ολοκαίνουρια, με ειδικό σχεδιασμό για να μην ταλαιπωρούνται οι ασθενείς! Το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο», ανέφερε ο Α. Γεωργιάδης στην ανάρτησή του.

Τέλος Αυγούστου θα είναι έτοιμα τα νέα ΤΕΠ του «Αττικού» Νοσοκομείου! Ενα από τα σημαντικότερα έργα που κάνουμε μέσω του ΤΑΑ. Από 500 σε 2.500 τετραγωνικά μέτρα, ολοκαίνουρια, με ειδικό σχεδιασμό για να μήν ταλαιπωρούνται οι ασθενείς! Το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο pic.twitter.com/YRPc1kcjAl July 18, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.