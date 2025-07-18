Ο ΙΣΑ προσφεύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για το clawback

Προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, ετοιμάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), ενάντια στο μνημονιακό μέτρο του clawback, το οποίο, όπως αναφέρει «λειτουργεί ως ένας άδικος και δυσβάσταχτος μηχανισμός, που οδηγεί εκατοντάδες εργαστήρια στο χείλος της καταστροφής».

Μετά την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ο ΙΣΑ, «συνεχίζοντας τον αγώνα του για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη στήριξη των παρόχων υγείας (διαγνωστικά εργαστήρια, μικροβιολογικά ιατρεία, πολυιατρεία κλπ.)», αποφάσισε να εξαντλήσει όλα τα νομικά μέσα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για το «δυσβάσταχτο» μέτρο του clawback.

Με απόφαση του ΔΣ ο ΙΣΑ έχει απευθυνθεί σε μεγάλο δικηγορικό γραφείο των Αθηνών, προκειμένου να προετοιμάσει την προσφυγή και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, ώστε να αναδειχθεί «η στρέβλωση που προκαλείται από την εφαρμογή του clawback».

«Το μέτρο του clawback, απειλεί ευθέως τη βιωσιμότητα των διαγνωστικών εργαστηρίων και των ιδιωτών παρόχων υγείας. Πρόκειται για ένα μηχανισμό που πλήττει τη δημόσια υγεία και οδηγεί σε οικονομική ασφυξία έναν κρίσιμο πυλώνα του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας», δήλωσε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης.

Πρόσθεσε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τα τελευταία χρόνια, «δίνει μάχη για την κατάργησή του. Μετά την προσφυγή στο ΣτΕ αποφάσισε να προσφύγει και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια προκειμένου να καταγγείλει το άδικο μέτρο του clawback, το οποίο αντίκειται στις αρχές της δίκαιης αποζημίωσης και της βιώσιμης λειτουργίας των μονάδων υγείας. Είμαστε αποφασισμένοι να εξαντλήσουμε όλα τα μέσα, για να διασφαλίσουμε την επιβίωση του ιατρικού κόσμου και την προστασία της δημόσιας υγείας», κατέληξε ο κ. Πατούλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.