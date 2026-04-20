Ζωγράφου: To αυτοκίνητο του καθηγητή του ΕΜΠ, Δημήτρη Καρώνη που κάηκε

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, με στόχο το αυτοκίνητο του καθηγητή του ΕΜΠ, Δημήτρη Καρώνη. Το όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από κτίριο της Σχολής Χημικών Μηχανικών, κάηκε ολοσχερώς παρά την επέμβαση δέκα πυροσβεστών με τρία οχήματα.

Λίγο μετά το περιστατικό, άγνωστο άτομο τηλεφώνησε στην εφημερίδα «Εφ.Συν.» ισχυριζόμενο ότι την ευθύνη για την ενέργεια αναλαμβάνει η ομάδα «Κυριάκος Ξυμητήρης - Αλληλεγγύη στους Αμπελόκηπους».

Ο καθηγητής Δημήτρης Καρώνης είναι ο συντάκτης του πορίσματος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο οποίο απέδιδε τη δημιουργία της πυρόσφαιρας στα έλαια σιλικόνης. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια.

Πηγή: skai.gr

