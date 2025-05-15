Τη στιγμή που θα τρέξει πόσιμο νερό από τις βρύσες τους περιμένουν οι κάτοικοι στη Ζάκυνθο, οι οποίοι χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο νερό για όλες τους τις ανάγκες. Την ίδια ώρα, η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένας άθλος τόσο για τους αρμόδιους φορείς όσο και για τους κατοίκους οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με τη δυσωδία σε πολλά σημεία του νησιού.

Δείτε τι απαντά ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος για το θέμα στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»:

